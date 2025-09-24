leonoticias - Noticias de León y provincia

Desfile de pendones en las fiestas de San Froilán. Peio García
¿Cuánto sabes de las fiestas de San Froilán?

¿Cuánto saben los leoneses sobre la fiesta más tradicional de la capital? Te retamos con este divertido cuestionario a poner a prueba tus conocimientos

Dani González

León

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:07

León va a comenzar a vivir unos de los días más especiales del año: las fiestas de San Froilán.

Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios respecto a estos días festivos.

¿Te atreves a jugar con nosotros?

1 de 10

Es conocida una leyenda acerca de San Froilán en la que el protagonista es un animal, ¿de qué animal se trata?

En esta leyenda, se relata cómo San Froilán es capaz de domesticar a este animal salvaje después de evitar que devorase a su burro

2 de 10

En León, cada festividad tiene asociado un manjar. En este caso, ¿cuál es el dulce típico de San Froilán?

Seguro que ya lo has visto en los escaparates de las reposterías

3 de 10

San Froilán y tradición van de la mano. Y una de ellas tiene que ver con frotar una parte del cuerpo de una pequeña imagen del santo. ¿Cuál es?

Tantos leoneses la han frotado que está, incluso, algo desgastada

4 de 10

Y para realizar esta tradición, se debe realizar una pequeña peregrinación el día 5 de octubre, día de San Froilán. ¿Hacía dónde?

Cientos y cientos de leoneses la realizan ese mismo día: algunos por devoción, otros para pedir ayuda al santo y otros para agradecérsela

5 de 10

El domingo previo a San Froilán se celebra el evento de las Cantaderas. Pero, ¿qué rememora?

Es también conocido como la ceremonia de Foro u Oferta y tiene vínculos con la época de la Reconquista.

6 de 10

Decíamos antes que León y festividad siempre tienen anexo gastronomía. ¿Cuál es el producto más típico para consumir en San Froilán?

Muchos de vosotros lo sabéis y ya estáis salivando... y no es para menos

7 de 10

Siguiendo con productos comestibles, en San Froilán hay multitud de puestos de venta de avellanas colocados por la ciudad. ¿Cómo se conoce a estas avellanas?

Hay diversas teorías acerca del origen del nombre... y todas entran dentro de lo posible

8 de 10

Estos son los dos elementos más tradicionales del gran desfile que tiene lugar en las calles de León en San Froilán

Rezuman tradición y esencia leonesa por los cuatro costados y representan a decenas de pueblos de la provincia

9 de 10

Si hay un deporte tradicional en León ese es la lucha leonesa. Y en San Froilán se celebra en la ciudad de León pero, ¿dónde?

Siempre y cuando la lluvia respete. Pero, habitualmente, se celebra en un enclave único de la ciudad

10 de 10

En San Froilán también se celebra un gran mercado medieval que tiene un nombre particular, ¿Cuál es?

También va en consonancia con la historia y la esencia de León

