¿Cuánto sabes de las fiestas de San Froilán?

Desfile de pendones en las fiestas de San Froilán.

Dani González León Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:07 Compartir

León va a comenzar a vivir unos de los días más especiales del año: las fiestas de San Froilán.

Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios respecto a estos días festivos.

¿Te atreves a jugar con nosotros?



















1 de 10 Es conocida una leyenda acerca de San Froilán en la que el protagonista es un animal, ¿de qué animal se trata? En esta leyenda, se relata cómo San Froilán es capaz de domesticar a este animal salvaje después de evitar que devorase a su burro Oso Zorro Lobo El lobo asaltó a San Froilán cuando rezaba y fue capaz de domesticarlo para que no fuese tan feroz. Buitre 2 de 10 En León, cada festividad tiene asociado un manjar. En este caso, ¿cuál es el dulce típico de San Froilán? Seguro que ya lo has visto en los escaparates de las reposterías Rosquillas de San Froilán Leche, sal, mantequilla, harina y huevos, además de azúcar glas. ¡Irresistibles! Bizcocho de San Froilán Tarta de San Froilán Pastel leonés 3 de 10 San Froilán y tradición van de la mano. Y una de ellas tiene que ver con frotar una parte del cuerpo de una pequeña imagen del santo. ¿Cuál es? Tantos leoneses la han frotado que está, incluso, algo desgastada Mano Barbilla Pie Nariz Esta traidición, que se cumple desde tiempos inmemoriales, sirve para pedir salud al santo. 4 de 10 Y para realizar esta tradición, se debe realizar una pequeña peregrinación el día 5 de octubre, día de San Froilán. ¿Hacía dónde? Cientos y cientos de leoneses la realizan ese mismo día: algunos por devoción, otros para pedir ayuda al santo y otros para agradecérsela Valdorria La Virgen del Camino En su basílica se encuentra la imagen de San Froilán visitada por cientos de leoneses en el día de San Froilán La Candamia Sariegos 5 de 10 El domingo previo a San Froilán se celebra el evento de las Cantaderas. Pero, ¿qué rememora? Es también conocido como la ceremonia de Foro u Oferta y tiene vínculos con la época de la Reconquista. La anexión de un nuevo territorio para el Reino de León La llegada de los comerciantes árabes a León La liberación de cien doncellas que se pagaban como tributo a los califas Esta fiesta conmemora la victoria cristiana en la batalla de Clavijo y la liberación del tributo de las cien doncellas, que los reyes leoneses venían pagaban anualmente a los califas musulmanes. El inicio de la construcción de la Catedral de León 6 de 10 Decíamos antes que León y festividad siempre tienen anexo gastronomía. ¿Cuál es el producto más típico para consumir en San Froilán? Muchos de vosotros lo sabéis y ya estáis salivando... y no es para menos Morcilla Es el producto más típico de San Froilán. ¿Quién no lo ha probado alguna vez? Cecina Caldo Sopas de ajo 7 de 10 Siguiendo con productos comestibles, en San Froilán hay multitud de puestos de venta de avellanas colocados por la ciudad. ¿Cómo se conoce a estas avellanas? Hay diversas teorías acerca del origen del nombre... y todas entran dentro de lo posible Tardones Devotos Pendones Perdones Una de las teorías señala que se les da este sobrenombre porque los novios les llevaban a sus novias avellanas para pedir 'perdón' por llegar tarde a casa en San Froilán. 8 de 10 Estos son los dos elementos más tradicionales del gran desfile que tiene lugar en las calles de León en San Froilán Rezuman tradición y esencia leonesa por los cuatro costados y representan a decenas de pueblos de la provincia Chorizo y morcilla San Froilán y las Cantanderas Bolos y aluches Carros y pendones Los pueblos llegan a la ciudad - y el día 5 a La Virgen - representados por estos dos elementos tan leoneses 9 de 10 Si hay un deporte tradicional en León ese es la lucha leonesa. Y en San Froilán se celebra en la ciudad de León pero, ¿dónde? Siempre y cuando la lluvia respete. Pero, habitualmente, se celebra en un enclave único de la ciudad Plaza del Grano Plaza de San Isidoro Plaza de Regla A los pies de la Catedral, en un marco único para celebrar un corro singular en el calendario de la lucha leonesa Calle Ancha 10 de 10 En San Froilán también se celebra un gran mercado medieval que tiene un nombre particular, ¿Cuál es? También va en consonancia con la historia y la esencia de León Mercado del Reino de León Mercado de las Tres Culturas Cristianos, árabes y judíos, y sus culturas, están presentes en este mercado que se expande por la zona del Cid y San Isidoro. Mercado de Alfonso IX Mercado de la Legio Compartir mi resultado ¿Cuánto sabes de las fiestas de San Froilán? WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Bluesky

Threads https://www.leonoticias.com/juega-con-leonoticias/sabes-fiestas-san-froilan-20250924080758-nt.html Copiar Enlace copiado