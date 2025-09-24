Localizan a varios vendimiadores sin permiso de trabajo en el sur de la provincia La Guardia Civil y la Inspección de Trabajo han llevado a cabo una operación conjunta contra la explotación laboral durante la campaña de la vendimia

La Guardia Civil y la Inspección de Trabajo han llevado a cabo una operación conjunta contra la explotación laboral durante la campaña de la vendimia. En este sentido, la Guardia Civil, ha puesto en marcha un operativo especial encaminado al control de la actividad laboral relacionada con la recogida de la uva en la provincia de León.

La principal es detectar, identificar, ayudar y proteger a las posibles víctimas de trata de seres humanos con el fin de evitar la explotación laboral de personas que trabajan como recolectores en la campaña de la vendimia, en este caso concreto, en la zona de Valdevimbre y Los Oteros.

Cumplimiento de la normativa laboral

Durante esta actuación, la Guardia Civil del Puesto de Valencia de Don Juan apoyaron y auxiliaron en la actuación, al personal de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social durante las inspecciones realizadas al objeto de comprobar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad en las explotaciones vitivinícolas donde se desarrolla la recolección de la uva.

Como resultado del operativo, se identificaron a personas en diferentes explotaciones, localizando varios trabajadores los cuales carecían de documentación y permisos de trabajo, así como alta en la Seguridad Social, llevando a cabo la Inspección de Trabajo, así como la Guardia Civil la confección de las actas administrativas y penales oportunas.

Este operativo, se está desarrollando en estrecha coordinación con la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Conserjería de Empleo e Industria (DGTPRL) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) del Ministerio de Trabajo y Economía Social.