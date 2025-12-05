leonoticias - Noticias de León y provincia

Cortés celebra un gol. Leonoticias

Fútbol | Copa del Rey

Ni Barça ni Madrid; estos son los posibles rivales de la Cultural

El choque de dieciseisavos de final se disputará en el Reino de León y contra un equipo de Primera División

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:15

El próximo martes, 7 de diciembre, la Cultural conocerá a su rival en dieciseisavos de final de la Copa del Rey, una eliminatoria que en el siglo actual ha alcanzado media docena de veces -y solo una la consiguió superar-.

Tocará machada del equipo del 'Cuco' Ziganda para seguir vivo en la competición. El cuadro leonés recibirá a un equipo de Primera División en esta fase de la competición. Y decimos que recibirá porque el choque se disputará en el Reino de León, al ser equipo de inferior categoría.

Tras superar al Tropezón -a domicilio- y hacerlo esta semana con el Andorra -como local-, ahora le llega el turno de recibir a un equipo de LaLiga EA Sports.

Sin embargo, malas noticias para los aficionados de los equipos grandes que soñasen con verlos de nuevo en el estadio municipal. Ni FC Barcelona ni Real Madrid estarán en el bombo con el que se cruzará la Cultural en esta tercera ronda.

Tampoco estarán el Atlético de Madrid ni el Athletic Club. Estos cuatro, al disputar la Supercopa, tienen el 'privilegio' concedido a uno de los pocos clubes que quedan en competición de fuera del fútbol profesional.

Los rivales a los que se puede medir la Cultural serían los siguientes y algunos de ellos casi inéditos en la historia del conjunto leonés: Osasuna, Mallorca, Deportivo Alavés, Getafe -todos estos viejos amigos, salvo el Mallorca- clasificados el martes; a ellos se sumaron Villarreal, Elche, Levante, Real Sociedad y Real Betis -el miércoles-; y en la jornada del jueves lo hicieron Rayo Vallecano, Valencia, Sevilla y Celta de Vigo.

De entre estos 13 equipos de Primera División saldrá el rival de la Cultural en una eliminatoria que se disputará en breves: del 16 al 18 de diciembre.

