El desesperado grito de un pueblo de León por el mal estado de sus carreteras: «Es una injusticia» Cerca de un centenar de vecinos de Chozas de Abajo se concentran frente a la Diputación de León para exigir soluciones para la LE-5523 y la LE-5533 y no descartan el encierro

Ana G. Barriada León Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:26 | Actualizado 13:10h.

Desde su privilegiado banco Antonio Gaudí era testigo de primera fila en la manifestación que reunía a más de un centenar de vecinos de Chozas de Abajo frente a la Diputación de León y bajo el abrigo de Casa Botines. Con pitos, pancartas, y bocinas el grito al unísono era tan claro como directo: «carretera ¡ya!».

Porque el hartazgo de los vecinos del municipio y, más concretamente, de Antimio de Arriba, uno de los pueblos más afectados, llegaba este miércoles 24 de septiembre a las puertas de la casa de los pueblos de León en busca de soluciones inmediatas. El mal estado de dos carreteras provinciales, la LE-5523 y la LE-5533, ha colmado la paciencia de unos leoneses que están dispuestos a llegar a donde sea por sus vías de comunicación.

Sin representación ni del Ayuntamiento de Chozas ni de Santovenia, los vecinos se unían en una protesta en la que exigen que los arreglos de las vías se acometan de forma inmediata y sea la Diptuación quien capitanee los trámites.

Protesta de los vecinos.

Así lo explicaba Emiliano Fernández, portavoz de los vecinos y quien comenzó todo el movimiento de protesta. Como el Quijote, cuenta, tras jubilarse y volver a su pueblo, Antimio de Arriba, fue consciente del denigrante estado de la carretera y comenzó a recabar información para «luchar contra una injusticia desde el primer momento».

No descantan el encierro en la Diputación si sus demandas no se atienden

Cree que ambas vías necesitan «más apoyo» y recuerda que tienen aprobado el tramo entre Santovenia de la Valdoncina y Antimio pero el problema es «el de siempre»: «desde la Diputación endiñan a los ayuntamientos pequeños que traigan madura la fruta, es decir, las expropiaciones. Nosotros decimos que los ayuntamientos, además de no tener capacidad para poder hacerlo y tampoco mucha voluntad, deben exigir al propietario y titular de la carretera, que es la Diputación, que haga su labor», explica Fernández, que lamenta que las instituciones están «enrocadas».

Son varios los pueblos afectados con vecinos que principalmente trabajan en León. La afección llega también porque es es una vía de comunicación «fundamental para unir los tres polígonos industriales de Villacedré, Onzonilla y Villadangos».

Su protesta ya ha llegado a la Diputación de León y los vecinos aseguran que no van a parar hasta que consigan que sus carreteras cuenten con un estado óptimo y no descartan «encerrarnos en los Guzmanes si es necesario, así de duro» en caso de que sus demandas no sean atendidas.