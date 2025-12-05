El youtuber de más de 9 millones de seguidores que pasó 24 horas con una monja de clausura de León El creador de SúperGeografía visita el monasterio de Santa Cruz en Sahagún guiado por Sor Marta, la monja viral que supera los 100.000 seguidores

Lucía Gutiérrez León Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:14 Comenta Compartir

El monasterio de Santa Cruz, en Sahagún, ha sido escenario de uno de los vídeos más inesperados y comentados del canal del joven en los últimos días.

El popular youtuber del canal @SúperGeografíaCanal, con más de nueve millones de seguidores, publicó hace apenas tres días su experiencia de 24 horas conviviendo con una monja de clausura de León, un contenido que ya supera las 200.000 visualizaciones y que ha sorprendido incluso a su propia audiencia.

La protagonista es Sor Marta, una joven que ha logrado conquistar a miles de usuarios acercando la vida monástica a las redes sociales. Con casi 100.000 seguidores en cada una de sus plataformas, comparte desde rutinas diarias dentro del convento hasta explicaciones sencillas para aprender a leer la Biblia. Su naturalidad y cercanía la han convertido en un referente inesperado en un ámbito poco habitual en YouTube.

Una rutina más allá de las cámaras

En esta ocasión, el youtuber viaja a Sahagún para conocer de primera mano cómo viven las hermanas de clausura. Acompañado por Sor Marta y sin dejar ninguna pregunta sin hacer, recorre las estancias del monasterio mientras descubre su día a día: qué hacen en su tiempo libre, cómo gestionan sus redes sociales, cómo elaboran sus dulces o si ven televisión. El resultado es un vídeo que destaca por el tono humano, accesible y lleno de curiosidad.

La colaboración ha sido descrita como un «crossover» inesperado incluso para aquellos seguidores que ya conocían a ambos creadores. Sor Marta no solo comparte detalles de su vida cotidiana, sino también el momento en que supo que ese era su camino. Relata cómo un viaje con sus padres marcó el inicio de un proceso que culminó en su decisión de entrar al convento, elección que, once años después, siente plenamente confirmada.

A sus 29 años, Sor Marta se ha convertido en un puente entre la fe y un público joven poco acostumbrado a este tipo de contenidos. Su impacto en redes ha contribuido incluso a aumentar el interés por las vocaciones, especialmente en el ya conocido campamento de verano del monasterio, que cada año recibe decenas de solicitudes de jóvenes que desean descubrir si la vida religiosa puede ser su camino.

Temas

Biblia

Sahagún

Youtube