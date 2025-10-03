Las noticias imprescindibles del viernes 3 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 La Comisaría de León, «al borde del colapso»: sin espacio y descartan comprar un local enfrente

En Extranjería y Fronteras se realiza la espera en un pasillo de tránsito y los vehículos oficiales ocupan la zona de aparcamiento de la calle Villa Benavente

2 «Si Begoña Gómez no fuera la mujer del presidente del Gobierno, no habría ni causa», afirma Bolaños en León

Tras conocerse que el juez Juan Carlos Peinado habría copiado y pegado extractos de un artículo de una revista jurídica en su último auto de la causa en la que investiga a Begoña Gómez, el ministro ironizó hoy al asegurar haberse sentido «sorprendido» al leerlo porque «esa parte estaba bien escrita y bien puntuada», aunque cuando se conoció que era una copia «lo entendió todo».

3 La librería de León que cumple 80 años y mantiene vivo el legado de su fundador

Lo que en 1945 comenzó como el sueño de un leonés amante de los libros que quería difundir y divulgar la cultura en pequeño formato, 80 años después se ha convertido en uno de los negocios referentes de León y un centro de saber que pocos igualan en una de las capitales de España con más librerías por habitante.

4 Sale a subasta un embarcadero en el embalse de un pueblo de León

El embarcadero de un embalse en la provincia de León sale a subasta pública por cerca de 9.400 euros. El embarcadero cuenta con unas dimensiones de 12 metros de largo por 2 de ancho, al que se accede a través de una pasarela de 12 metros de largo por 1.5 metros de ancho, con inclinación en rampa.

5 Fallece Menchu Manzano, la insurgente manola blanca de León

La iglesia del Mercado despedía este viernes, 3 de octubre, a una mujer que se convirtió en icono de la Semana Santa de León. Menchu Manzano, la popularmente conocida como manola blanca, fallecía esta semana a los 94 años de edad.

6 El «caos» de Buscyl en León: pérdida de viajes, retrasos y exceso de aforo en el alfoz

El sindicato USO pone el foco en los trastornos a los conductores y usuarios y remarca la pérdida del derecho al transporte a la demanda gratuito

7 Blanca Paloma y su 'Eaea' y gigantes y cabezudos este viernes en León

Antes del segundo fin de semana de fiestas en la ciudad de León por San Froilán 2025, la capital vive otra intensa jornada de actividad con el plato fuerte en la plaza Mayor a cuyo escenario se sube la representante de España en Eurovisión en 2023, Blanca Paloma.

8 Vandalizan de nuevo el mural feminista junto al río Bernesga en León

Nuevo ataque al mural feminista ubicado en el paseo junto al río Bernesga en la ciudad de León. El mural 'Sin ellas no hay nosotras', dedicado a mujeres pioneras y relevantes a lo largo de la historia, ha sido objeto de una nueva vandalización, y no es la primera, puesto que es una acción recurrente sobre esta pintura.

9 Un herido en una colisión entre dos coches en León capital

EI inicio de tarde complicado en León capital con un nuevo accidentecon varios vehículos implicados. En este caso, se ha producido a las 16:39, en el Paseo de Salamanca a la altura del número 25. Es una colisión entre dos turismos en la que al 112 se informa de una persona herida: un varón de unos 35 años, consciente y que presenta una brecha en la frente por la que está sangrando.

10 Un motorista de 47 años resulta herido tras caer en Portilla de la Reina

Un hombre de 47 años ha resultado herido este miércoles tras caer su motocicleta en el km. 108 de la carretera N-621, a la altura de Portilla de la Reina, perteneciente al municipio de Boca de Huérgano. El incidente se ha producido en torno a las 15:40 horas, cuando los Servicios de Emergencia han recibido la comunicación teléfonica ante la caída de un motorista.

