El «caos» de Buscyl en León: pérdida de viajes, retrasos y exceso de aforo en el alfoz El sindicato USO pone el foco en los trastornos a los conductores y usuarios y remarca la pérdida del derecho al transporte a la demanda gratuito

Rubén Fariñas León Viernes, 3 de octubre 2025, 08:11 Comenta Compartir

La apertura a la gratuidad de 550 líneas de autobús en la provincia de León, de la que se pueden beneficiar todos los empadronados en la comunidad, ha incrementado el volumen de viajeros en algunos de los trayectos que ya de por sí eran muy demandados.

Esta medida, que abarca tanto buses metropolitanos como interurbanos de titularidad de la Junta, permiten a los usuarios acceder al transporte con su tarjeta Buscyl, reconvertido en QR ante los problemas para emitir todos los títulos.

Alrededor de 50.000 leoneses han solicitado sus tarjetas, de los que unos 7.000 son menores de 15 años y quienes se han podido beneficiar de este servicio gratuito desde inicios de verano. Además, el periodo medio de recepción para nuevas solicitudes de QR de acceso a los autobuses puede tardar en llegar hasta diez días.

Ahora, el sindicato USO pone el foco en otros problemas que han llegado sobrevenidos por el interés que esta medida ha generado en la población. Lo primero que señalan es «la falta de acondicionamiento» de la flota de vehículos, cuyas máquinas actuales no son compatibles con el nuevo sistema. Está siendo necesario paralizar los vehículos para incorporarlo y mientras eso ocurre son los chóferes los que tienen que emitir billetes con el sistema antiguo y leer los QR con una aplicación móvil. «Esto provoca, especialmente en el servicio metropolitano, que se pierdan viajes y se realicen tarde los cambios de turno», lo que conlleva molestias a usuarios y excesos de jornada.

Exceso de aforo entre León y el alfoz

Los representantes de Unión Sindical Obrera en Calecar -una de las empresas concesionarias del servicio- también lamentan que el aumento del tráfico de viajeros no conlleve un refuerzo del servicio por la falta de vehículos y conductores. Aseguran que «muchos trayectos solo se hacen con paradas para descarga de pasajeros» ante un exceso de aforos. La congestión del transporte tiene especial relevancia en la capital leonesa, donde muchos viajes usan los buses metropolitanos, en detrimento de los del Ayuntamiento de León, para aprovechar la gratuidad en trayectos dentro de la propia ciudad. Destinos como la Universidad o la estación de tren tienen muchos viajeros y eso afecta a usuarios de Villaobispo, San Andrés o La Virgen.

Otra de las críticas que realizan es la eliminación de los bonos multiviaje en el transporte interurbano «que ha provocado gran malestar entre los usuarios habituales» y se lamenta que desde la Junta se haya eliminado el Bono Rural Demanda, con un coste de cinco euros, que permitían viajar por zonas rurales independientemente del empadronamiento. «Esto bono ha desaparecido. Si no estás empadronado, tienes que abonar dos euros por trayecto para ir al médico, al banco o a hacer compras».

Desde USO apoyan a los trabajadores del servicio de transporte de viajeros de León, tanto a conductores como informadores, «ya que al ser las caras visibles, los viajeros pagan con ellos su frustración y enfados ante medidas improvisadas», finalizan.