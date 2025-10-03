«Si Begoña Gómez no fuera la mujer del presidente del Gobierno, no habría ni causa», afirma Bolaños en León El ministro ironiza su sorpresa por la «buena gramática» del último auto del juez Peinado

Leonoticias León Viernes, 3 de octubre 2025, 12:27 | Actualizado 12:38h.

«Begoña Gómez está incursa en este procedimiento judicial porque es la mujer del presidente del Gobierno y, si no lo fuera, seguramente no habría ni causa porque ni siquiera el sindicato utraderechista habría presentado aquella querella con recortes de prensa», afirmó este viernes en León el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Tras conocerse que el juez Juan Carlos Peinado habría copiado y pegado extractos de un artículo de una revista jurídica en su último auto de la causa en la que investiga a Begoña Gómez, el ministro ironizó hoy al asegurar haberse sentido «sorprendido» al leerlo porque «esa parte estaba bien escrita y bien puntuada», aunque cuando se conoció que era una copia «lo entendió todo».

Félix Bolaños aprovechó la ocasión para reiterar una vez más su «confianza absoluta en el Estado de Derecho y en la justicia» y se mostró convencido de que «el sistema de recursos de nuestro país pondrá las cosas en su sitio y la verdad se abrirá camino».