Imagen de archivo de un accidente de moto.

Un motorista de 47 años resulta herido tras caer en Portilla de la Reina

El incidente se produjo a las 15:40 horas de este miércoles en la carretera N-621

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:23

Un hombre de 47 años ha resultado herido este miércoles tras caer su motocicleta en el km. 108 de la carretera N-621, a la altura de Portilla de la Reina, perteneciente al municipio de Boca de Huérgano.

El incidente se ha producido en torno a las 15:40 horas, cuando los Servicios de Emergencia han recibido la comunicación teléfonica ante la caída de un motorista.

El herido, consciente, sufre un golpe en el hombro, por el que ha sido atendido por una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Se trata del tercer accidente de moto en las últimas 24 horas, tras el ocurrido este mismo miércoles en Ponferrada, que se suma al del martes en León.

