La librería de León que cumple 80 años y mantiene vivo el legado de su fundador

Lo que en 1945 comenzó como el sueño de un leonés amante de los libros que quería difundir y divulgar la cultura en pequeño formato, 80 años después se ha convertido en uno de los negocios referentes de León y un centro de saber que pocos igualan en una de las capitales de España con más librerías por habitante.

La Librería Pastor celebra este mes de octubre el 80 aniversario de su creación. Ahora ubicada en pleno epicentro de la ciudad, mirando a Santo Domingo, el germen de este negocio emblemático de la capital se encontraba en el casco antiguo, en un pequeño local en el número 2 de la calle Pozo que Jesús Pastor Pastor inauguró el 8 de octubre de 1945.

Con tesón, dedicación y una gran pasión por los libros, Jesús Pastor permaneció en el local de Pozo atendiendo a los clientes y difundiendo la lectura hasta 1962. Fue entonces cuando tuvo lugar el traslado del negocio hacia la zona que ahora ocupa, la por entonces llamada avenida General Sanjurjo (hoy Gran Vía de San Marcos) esquina con la plaza de Santo Domingo.

Librería Jesús Pastor en su segundo emplazamiento en la actual Grran Vía de San Marcos.

El edificio que albergaba la Librería Pastor, el convento de las Agustinas Recoletas, fue derribado. La propiedad pasó a manos del Banco Industrial de León que levantó el gran complejo de Santo Domingo de estilo brutalista que desde 1971 alberga, ahora sí, la actual librería Pastor.

Los años 80 y la expansión del negocio: un nuevo local y una gran ampliación

La bonanza del negocio y la fidelidad de los clientes leoneses, ávidos lectores como refleja el dato de que León es una de las ciudades de España con más librerías por habitante, permitió que Jesús Pastor adquiriera en 1978 otro local comercial en el mismo complejo, a pocos metros del original, de 300 metros cuadrados que dedicó a libros más técnicos, sobre León y de literatura infantil y juvenil. En la actualidad, se centra en este último grupo de libros además de ser papelería y punto clave de libros de texto.

Jesús Pastor Pastor leyendo.

Ya entrada la década de los años 1980, los hijos de Jesús Pastor Pastor se incorporaron al negocio convirtiéndose en una empresa familiar, Librería Pastor S.A, que en 1986 acometió la última gran reforma que daría vida a la librería tal y como la conocemos hoy, ampliando el local de Santo Domingo con otra planta de más de 400 metros cuadrados y convirtiendo la zona baja en librería general y la alta, en un espacio con secciones cuidadas y una miscelánea de temáticas desde ciencia hasta humanidades pasando por libros técnicos y de autores e historias leonesas.

Lector y librero, dos oficios «apasionantes»

La acogida fue tan buena que en la misma década la empresa familiar decidía fundar Ediciones Leonesas S.A, una editorial dedicada a la publicación de libros de marcado interés local y que ha sido distinguida en varias ocasiones con diferentes premios por su calidad editorial.

La plaza de Santo Domingo en la década de los 60.

Este 2025 la Librería Pastor sopla las 80 velas manteniendo muy vivo el legado de su fundador, Jesús Pastor Pastor, quien siempre apostó por los escritores de su tierra como signo fundamental de la identidad leonesa. Porque, explican desde la librería, mantienen presente igual que hizo Jesús que el libro es «un vehículo eficaz en la propagación de la cultura». Por su aniversario, la librería hará un descuento a los lectores en las compras el próximo 8 de octubre para celebrar que «tanto ser librero como ser lector son dos oficios apasionantes».