Las figuras de las mujeres pioneras del mural han sido vandalizadas con burkas.

Las figuras de las mujeres pioneras del mural han sido vandalizadas con burkas. S. Santos

Vandalizan de nuevo el mural feminista junto al río Bernesga en León

Las imágenes de distintas mujeres relevantes a lo largo de la historia han aparecido con burka pintado en sus caras

Dani González

Dani González

León

Viernes, 3 de octubre 2025, 08:14

Comenta

Nuevo ataque al mural feminista ubicado en el paseo junto al río Bernesga en la ciudad de León.

El mural 'Sin ellas no hay nosotras', dedicado a mujeres pioneras y relevantes a lo largo de la historia, ha sido objeto de una nueva vandalización, y no es la primera, puesto que es una acción recurrente sobre esta pintura.

Obra de las alumnas de la Escuela de Arte de León e impulsado por la Plataforma Contra la Violencia Machista de León, con diseño de la creadora Isabel Alonso y bajo la dirección del profesorado, la iniciativa contó con el apoyo del Ayuntamiento y tuvo que ser reconstruida en septiembre 2023 tras los primeros ataques, alguno de los cuales incluía pintadas de corte nazi.

Las figuras de las mujeres pioneras del mural han sido vandalizadas con burkas.

Las figuras de las mujeres pioneras del mural han sido vandalizadas con burkas. S. Santos

En esta ocasión, el ataque se ha basado en 'colocar' burka a las mujeres relevantes allí representadas, como la leonesa Ángela Pérez Robles, y otras como Clara Campoamor, Rosa Parks, María Moliner, Alfreda Markowska o Valentina Tereshkova.

Ya en mayo se produjo una vandalización similar, en la que también se dibujó el burka a las mujeres presentes en este mural bajo el lema 'España nunca será musulmana'.

