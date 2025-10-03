Vandalizan de nuevo el mural feminista junto al río Bernesga en León Las imágenes de distintas mujeres relevantes a lo largo de la historia han aparecido con burka pintado en sus caras

Las figuras de las mujeres pioneras del mural han sido vandalizadas con burkas.

Dani González León Viernes, 3 de octubre 2025, 08:14 Comenta Compartir

Nuevo ataque al mural feminista ubicado en el paseo junto al río Bernesga en la ciudad de León.

El mural 'Sin ellas no hay nosotras', dedicado a mujeres pioneras y relevantes a lo largo de la historia, ha sido objeto de una nueva vandalización, y no es la primera, puesto que es una acción recurrente sobre esta pintura.

Obra de las alumnas de la Escuela de Arte de León e impulsado por la Plataforma Contra la Violencia Machista de León, con diseño de la creadora Isabel Alonso y bajo la dirección del profesorado, la iniciativa contó con el apoyo del Ayuntamiento y tuvo que ser reconstruida en septiembre 2023 tras los primeros ataques, alguno de los cuales incluía pintadas de corte nazi.

Ver 9 fotos Las figuras de las mujeres pioneras del mural han sido vandalizadas con burkas. S. Santos

En esta ocasión, el ataque se ha basado en 'colocar' burka a las mujeres relevantes allí representadas, como la leonesa Ángela Pérez Robles, y otras como Clara Campoamor, Rosa Parks, María Moliner, Alfreda Markowska o Valentina Tereshkova.

Ya en mayo se produjo una vandalización similar, en la que también se dibujó el burka a las mujeres presentes en este mural bajo el lema 'España nunca será musulmana'.