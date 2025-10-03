La Comisaría de León, «al borde del colapso»: sin espacio y descartan comprar un local enfrente

Rubén Fariñas León Viernes, 3 de octubre 2025, 09:41 Comenta Compartir

Un sindicato policial ha tildado de «al límite del colapso» la situación que vive la Comisaría de la Policía Nacional en la calle Villa Benavente de León.

La «ausencia de espacio» que señala la Unión Federal de Policía de León -UFP-, que afecta a personal y ciudadanos, ha encontrado en Madrid una nueva piedra al no autorizarse la compra de un local cercano que permitiría ampliar las dependencias.

Una «situación crítica», aseguran, y que deja en el interior de la comisaría una imagen «angustiosa» que ya ha obligado a trasladar otros servicios como la expedición de pasaporte y DNI, que se realiza en la calle Guardia Civil.

Otro de los ejemplos que ponen es el de la zona de Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, donde las personas foráneas que acuden a realizar algún trámite tienen que hacer la espera en pasillos de tránsito al no existir ninguna sala adecuada. También ponen el foco en el personal de limpieza, que carece de vestuarios y se cambian en zonas comunes.

Ampliar Puerta principal de la Comisaría de Policía de León.

«La comisaría está tan saturada que los agentes trabajan en condiciones realmente difíciles», relatan.

Propuesta sin éxito

La Dirección General de la Policía envió a un arquitecto a evaluar la viabilidad para adquirir un inmueble situado a 20 metros de la comisaría, junto enfrente de la puerta principal. Se trata de un espacio de 2.000 metros cuadrados y gran capacidad de plazas de garaje, donde se podría guardar la flota de vehículos que actualmente se aparcan en la misma calle Villa Benavente y que ocupan la vía pública en ambas zonas de estacionamiento.

Sin embargo, ante «la sorpresa de los agentes», la propuesta fue desestimada en Madrid con el argumento de que «no es el momento». Una decisión que desde el cuerpo leonés se entiende que no responde a motivos presupuestarios y sí a «falta de voluntad para dar solución al problema».

La UFP de León, con su portavoz Ricardo Magaz, lamenta que la Comisaría Provincial de León sea «la gran olvidada» de todo el país y «sigue ocupando los últimos puestos» en las prioridades del Ministerio del Interior.