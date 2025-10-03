Sale a subasta un embarcadero en el embalse de un pueblo de León El precio de alquiler supone 180 euros al mes durante un periodo de 43 meses, hasta mayo de 2029

El embarcadero de un embalse en la provincia de León sale a subasta pública por cerca de 9.400 euros. El embarcadero cuenta con unas dimensiones de 12 metros de largo por 2 de ancho, al que se accede a través de una pasarela de 12 metros de largo por 1.5 metros de ancho, con inclinación en rampa.

A lo largo del perímetro de toda la zona inclinada se coloca un pasamanos o barandilla, completando esta instalación las correspondientes cornamusas en forma de T de amarre para las embarcaciones, así como las defensas de la estructura flotante, su anclaje con cadenas a tierra y las correspondientes anclas de apoyo.

El bien inmueble está ubicado en suelo con calificación «rustico con Protección Natural de Ribera», según las Normas Urbanística Municipales del Ayuntamiento de Cubillas de Rueda. Según se expone en las condiciones de la subasta, está situado en el Dominio Público Hidráulico del embalse de Sahechores de Rueda. El estado de conservación es bueno y en condiciones de uso.

Contrato de arrendamiento

El Ayuntamiento de Cubillas de Rueda ha sacado a licitación la subasta del embarcadero a través de un concurso. La adjudicación se realizará utilizando la pluralidad de criterios de adjudicación con base a la mejor calidad-precio.

La valoración del inmueble está fijada en 16.000 euros y el valor estimado del contrato es de 7.740 euros, por lo que la renta ascendería a 180 euros mensuales durante 43 meses de duración que tendrá el contrato. Un total de 9.365 euros (IVA incluido).

La duración del contrato de arrendamiento se inicia con la formalización del documento administrativo y finaliza el día 26 de mayo de 2029, no siendo prorrogable el plazo, de conformidad con la autorización otorgada por la Confederación Hidrográfica del Duero para la ocupación del dominio público hidráulico, en el cauce del río Esla.