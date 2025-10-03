Fallece Menchu Manzano, la insurgente manola blanca de León

Rubén Fariñas León Viernes, 3 de octubre 2025, 15:56 | Actualizado 16:02h. Comenta Compartir

La iglesia del Mercado despedía este viernes, 3 de octubre, a una mujer que se convirtió en icono de la Semana Santa de León.

Menchu Manzano, la popularmente conocida como manola blanca, fallecía esta semana a las 94 años de edad.

Durante décadas, su figura nunca pasó desapercibida. Entre el negro de luto que recorría las calles de León en Viernes Santo siempre asomaba ella, de blanco radiante, llamando la atención de papones de acera y de lo que van con el capillo puesto.

Nunca desveló el motivo, y siempre se comprometió a llevarlo con ella a la tumba, como así ha hecho. Su elección era personal y por una promesa «a la virgen de los Siete Cuchillos», confesaba en una de las pocas entrevistas que concedió en su vida.

El luto blanco de Menchu

La viuda de Maudilio Soto eligió este atuendo para procesionar. Lo hizo entre rumores nunca confirmados y teorías que elevaban su condición a una bula papal concedida expresamente para que así pudiera salir en procesión. «El motivo queda en mi intimidad y pertenece a mi interior. La virgen también va toda vestida de blanco», explicó en Cazurrines.

Y a cada pregunta que se le hacía por el motivo, su respuesta era contundente: «El blanco no hace daño a nadie. Es suave y dulce y yo lo llevo como si fuera luto también y me da igual».

Ha muerto Menchu Manzano, nuestra imprescindible manola blanca. Con ella acaba una época de la Semana Santa de León. Fue libre cuando no se había inventado el feminismo. Bohemia y única, con su marcha la Ciudad se vuelve un poco más vulgar. Descansa en paz, mi admirada amiga. pic.twitter.com/bokeT2LCIY — Mario Díez-Ordás (@MarioDiezOrdas) October 2, 2025

La manola blanca confesó problemas que la llevaron a dejar las plantas de Nuestro Padre Jesús Nazareno, detrás de quien siempre procesionaba. No gustaba a la cofradía, aseguraba, ni al resto de manolas «que me trataban fatal y a empujones hasta tirarme», por lo que a su promesa de salir de blanco sumó la de no volver al paso hace ya más de una década.

«Se creen que León es suyo y es de todos los leoneses. No van a poder conmigo», mostraba esta mujer insurgente que también cumplió otra de sus promesas: «Hasta el día que Dios me llame, lo voy a cumplir».

