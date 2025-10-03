leonoticias - Noticias de León y provincia

El paseo de Salamanca en León, en la zona del accidente. Google Street View

Un herido en una colisión entre dos coches en León capital

Un hombre de 35 ha tenido que ser atendido por un brecha en la cabeza

León

Viernes, 3 de octubre 2025, 17:19

Inicio de tarde complicado en León capital con un nuevo accidente con varios vehículos implicados.

En este caso, se ha producido a las 16:39, en el Paseo de Salamanca a la altura del número 25. Es una colisión entre dos turismos en la que al 112 se informa de una persona herida: un varón de unos 35 años, consciente y que presenta una brecha en la frente por la que está sangrando.

Se ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha enviado una ambulancia. Se desconoce por el momento si ha sido necesario su traslado al hospital.

