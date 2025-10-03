Un herido en una colisión entre dos coches en León capital
Un hombre de 35 ha tenido que ser atendido por un brecha en la cabeza
León
Viernes, 3 de octubre 2025, 17:19
Inicio de tarde complicado en León capital con un nuevo accidente con varios vehículos implicados.
En este caso, se ha producido a las 16:39, en el Paseo de Salamanca a la altura del número 25. Es una colisión entre dos turismos en la que al 112 se informa de una persona herida: un varón de unos 35 años, consciente y que presenta una brecha en la frente por la que está sangrando.
Se ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha enviado una ambulancia. Se desconoce por el momento si ha sido necesario su traslado al hospital.