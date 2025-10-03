leonoticias - Noticias de León y provincia

Blanca Paloma actúa en León este viernes.
San Froilán 2025

Blanca Paloma y su 'Eaea' y gigantes y cabezudos este viernes en León

Consulta todas las actividades por las fiestas de San Froilán para este viernes 3 de octubre en León

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Viernes, 3 de octubre 2025, 08:12

Antes del segundo fin de semana de fiestas en la ciudad de León por San Froilán 2025, la capital vive otra intensa jornada de actividad con el plato fuerte en la plaza Mayor a cuyo escenario se sube la representante de España en Eurovisión en 2023, Blanca Paloma.

El programa completo de San Froilán 2025 en León

El programa completo de San Froilán 2025 en León

300 drones iluminarán un San Froilán de récord con 357 pendones de 231 pueblos

300 drones iluminarán un San Froilán de récord con 357 pendones de 231 pueblos

De 9:00 a 14:00 h Mercado abierto de Papalaguinda, antiguo Colón. Paseo de Papalaguinda.

De 12:00 a 00:00 h Mercado Medieval de las Tres Culturas. Ambientación teatral y musical de la época. Plaza de San Isidoro y alrededores. (Ver programa temático)

De 12:00 a 00:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

De 17:00 a 19:00 h Los Gigantes y cabezudos por nuestras pedanías y barrios. Desfile por Armunia.

19:00 h Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Agavica y Calecho. Plaza de San Marcelo.

20:00 h Otoño Musical en Santa Marina. Concierto solidario a beneficio de Cáritas parroquial, con el Coro San Marcos y la Coral Facundina, de Sahagún. Organiza: parroquia de Santa Marina la Real en colaboración con las cofradías y asociaciones vecinales del barrio. Iglesia Santa Marina la Real.

22:00 h Proyecto Península. Tradición contemporánea. Actuación de Blanca Paloma (Elche). Una fusión de lírica sensorial y teatralidad visual. Representó a España en Eurovisión 2023 con 'Eaea'. Plaza Mayor.

