Las noticias imprescindibles del jueves 2 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Jueves, 2 de octubre 2025, 20:01 Comenta Compartir

1 Una disputa familiar en un pueblo de León acaba con una denuncia por lesiones e injurias

La riña se produjo entre dos primos por recriminar el agredido el uso «como taller clandestino» de un garaje comunal. La Guardia Civil investiga los hechos ocurrido este pasado martes, 30 de septiembre, en la localidad leonesa de Riello.

2 PP y Vox se unen para tumbar una consulta popular por la autonomía leonesa

La moción de Unión del Pueblo Leonés era derivada de una interpelación, para debatir la posibilidad de convocar un referéndum en León, Zamora y Salamanca. Se impide este debate en las Cortes, donde se llevará la ilegalización de partidos separatistas.

3 La brecha económica en los pueblos: Sariegos dobla en renta a Bustillo del Páramo

El municipio del alfoz vuelve a liderar la estadística de renta media en la provincia leonesa, con más de 40.000 euros, con una enorme ventaja sobre los siguientes municipios.

4 Calles cortadas al tráfico el domingo por la romería de San Froilán a La Virgen del Camino

Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y facilitar la fluidez del tráfico rodado en la N- 120 (Logroño- Vigo) y los accesos a La Virgen del Camino, la Guardia Civil de Tráfico de León, en coordinación con el Ayuntamiento de León, Ayuntamiento de Valverde de la Virgen y Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo así como sus respectivas Policías Locales, pondrá en marcha un dispositivo especial de regulación y control.

5 Dos mercados tradicionales y un concierto para comenzar octubre de fiesta

Las fiestas de San Froilán 2025 avanzan en León y se aproximan los días grandes. De momento, estas son las actividades para este miércoles que da comienzo a octubre.

6 Qué hacer en León más allá de San Froilán: Julio Llamazares, Krav Maga y Trail de los Canales Romanos

La provincia se llena de planes para hacer hasta el domingo con los conciertos y la romería de San Froilán como platos fuerte y muchas otras actividades culturales, deportivas y sociales.

7 Armunia, el pueblo que lleva 45 años siendo el barrio pobre de León

Las carencias estructurales de esta pedanía se suman al bajo poder adquisitivo de sus vecinos y un parque inmobiliario envejecido.

8 Las Peñas generarán un impacto económico de más de 240.000 euros en San Froilán

La Federación de Peñas de León ha confirmado que las Peñas volverán a salir el próximo 11 de octubre con motivo de San Froilán, tras la reunión mantenida el pasado lunes 29 de septiembre con el Ayuntamiento. Un encuentro que, según la propia Federación, «todo parecía no apuntar a buen puerto», pero que finalmente permitirá que los peñistas participen un año más en la festividad, aunque fuera del cartel oficial.

9 Estos son los domingos y festivos que abrirá el comercio leonés en 2026

El Consejo de Comercio de Castilla y León dio luz verde hoy al calendario de apertura de domingos y festivos para 2026, que se compone de diez días, con el 4 y el 11 de enero (Navidad y el inicio de las rebajas de invierno); el 2 de abril (Jueves Santo); 28 de junio y el 5 de julio (inicio del periodo de rebajas estival); 15 de agosto (sábado); y el 8, 13, 20 y 27 de diciembre (campaña de Navidad).

10 Así son los seis baños públicos y gratis que ya funcionan en los barrios de León

León cuenta desde este 2 de octubre con seis baños autolimpiables, públicos y gratuitos en seis zonas de tránsito peatonal para dar respuesta a una demanda tradicional de la ciudadanía que hasta ahora no disponía de urinarios en las calles.

Temas

Las noticias imprescindibles del día