Garaje que el familiar ha denunciado por hacer uso como taller.

Una disputa familiar en un pueblo de León acaba con una denuncia por lesiones e injurias

La riña se produjo entre dos primos por recriminar el agredido el uso «como taller clandestino» de un garaje comunal

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Jueves, 2 de octubre 2025, 08:13

La Guardia Civil investiga los hechos ocurrido este pasado martes, 30 de septiembre, en la localidad leonesa de Riello.

Una disputa familiar, motivada por el uso particular de un garaje comunal, ha terminado con un parte de lesiones presentado ante la Benemérita y la apertura de diligencias pos posibles delitos de lesiones, injurias y maltrato de obra.

La denuncia presentada por el agredido recoge que fue agredido por su primo mientras «trataba de defender unos derechos básicos de convivencia», lo que obligó a personarse a los agentes.

Se trata de una riña familiar que tiene orígenes anteriores a este episodio. El Seprona ya intervino en agosto de 2024 cuando el padre del agresor «impidió a dos propietarios sacar su vehículo» de dicho garaje que comparten seis miembros de la misma familia. El ahora denunciado también se habría apropiado del contador de luz de la presunta víctima, hechos reconocidos en su momento.

Denuncia tras la agresión

La denuncia presentada en el puesto de la Guardia Civil de Otero de las Dueñas, y a la que ha accedido Leonoticias, explica que la persona herida se acercó «de forma pacífica y cordial» para explicarle al agresor una obra que se haría en el local de al lado -propiedad del denunciante- y que podría afectar al uso del agua.

Lejos de atender esta cuestión, el presunto agresor mostró «actitud hostil» y profirió «insultos graves», incluidas amenazas, según el escrito de la parte implicada. La tensión fue a más cuando el demandante le indicó que la cochera que estaba utilizando, propiedad común de la familia, no podía ser usada «como taller clandestino ni como almacén de vehículos», tal y como ha acreditado en las fotos presentadas junto a la denuncia. «Me agarró violentamente por la camiseta y me amenazó. Me agredió físicamente en el hombro». Éste se defendió, «de manera proporcionada», afirma, e intervino su padre para separales, resultando también herido con un arañazo.

Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil, que acudió al lugar e invitó a la persona atacada que fuera al centro de salud para adjuntar un parte de lesiones a su denuncia.

Ahora se investigan los orígenes de este conflicto familiar mientras se mantienen abiertas diligencias tras la denuncia interpuesta.

Te puede interesar

