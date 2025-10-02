Armunia, el pueblo que lleva 45 años siendo el barrio pobre de León

Rubén Fariñas León Jueves, 2 de octubre 2025, 08:12 Comenta Compartir

Desigualdad, discriminación, inequidad o desproporcionalidad. Esos son algunos de los términos que se usan en Armunia para denunciar la situación que vive la pedanía de la capital leonesa.

El pueblo fue municipio independiente hasta 1970, momento en el que se configura como entidad local menor del Ayuntamiento de León, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado de 8 de abril de aquel año. En ese momento, pasó a convertirse en un barrio más integrado en la ciudad.

Los datos del INE le otorgan 5.098 habitantes, lo que la convierten en la pedanía más poblada de las tres de la capital -Trobajo del Cerecedo tiene 700 y Oteruelo de la Valdoncina 327-. A ello suma un tejido productivo que capitanea el Parque Tecnológico de León y el histórico Antibióticos, además de industria ligera, comercio mayorista y servicios y pymes con locales de construcción, talleres y servicios.

Sin embargo, Armunia cuenta con la renta más baja de las zonas que conforman el Ayuntamiento de León. Los ingresos que obtienen en cada hogar de la pedanía tiene una media de 21.115,72 euros, con valores de renta per capita que oscilan entre los 7.600 y los 8.200 euros. Mientras, la media del resto de la ciudad asciende hasta los 32.073 euros por casa. También el menor nivel de estudios superiores.

A ello se suma un alto número de edificios sujetos a la Inspección Técnica de Edificios, es decir, su parque inmobiliario está envejecido.

El barrio más pobre y más necesitado

Todos estos datos se recogen en el informe jurídico que explica la insuficiente financiación asignada a la junta vecinal de la zona con «menor renta y mayores carencias estructurales» de León.

Ampliar Estado de algunas calles de la pedanía. GMP

El último presupuesto municipal -del año 2025- dotaba con el 0,058% del total a Armunia, quien recibe 94.209 euros, mientras que Trobajo obtiene 191.443 euros y Oteruelo 70.000. En base a estas cifras, y en proporcionalidad a su población, la entidad local considera que su asignación debería oscilar entre 1,15 y 1,42 millones de euros.

Tampoco existen partidas específicas para el barrio en el capítulo de inversiones previstas. Desde la junta directiva desgranan proyectos de piscinas, parques, juegos infantiles, remodelaciones o medianas que van a parar a otras zonas de la ciudad.

Mientras, en esta zona del oeste de la capital erclaman actuaciones prioritarias en el Centro Cívico Canseco o la Casa de Cultura de Armunia con las fomentar «la cohesión territorial y el acceso equitativo a servicios», aunque lamentan quedarse fuera de los proyectos estratégicos de inversión.

También hacen un análisis de las deficiencias que presenta la pedanía y reclaman la recuperación de columpios, zonas de riego, falta de higiene o necesidades de asfaltado en diferentes zonas.

De hecho, el informe pone el foco en el último Plan de Asfaltado aprobado por el Ayuntamiento de León en el que se asignaron trabajos a 55 calles de las que 7 están en Armunia, y algunas de ellas se ejecutaron «con calidad deficiente». Además, denuncian que no acogieron ningún acto las últimas Fiestas de San Juan y San Pedro y no cuentan con programación cultural continuada.

«Esta pedanía responde a un patrón de abandono sistemático y un desinterés y negligencia por falta de resultados efectivos», sentencian en su escrito, donde también hacen una propuesta para corregir la situación que incluiría: una revisión del convenio, una evaluación las cargas que soportan, un mecanismo de nivelación y un criterio mixto de financiación con un mínimo 'per capita' de 100 euros -500.000 euros anuales- y el reconocimiento de servicios. Por último aprobarían el calculo de financiación en base a población, servicios, esfuerzo fiscal y tejido empresarial.