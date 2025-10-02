La brecha económica entre pueblos se agiganta: el municipio más rico de León dobla en renta al más pobre Sariegos vuelve a liderar la estadística de renta media en la provincia leonesa, con más de 40.000 euros, con una enorme ventaja sobre los siguientes municipios

Dani González León Jueves, 2 de octubre 2025, 08:11

La Agencia Tributaria ha hecho públicos los datos relativos a las declaraciones de IRPF en los municipios de más de 1.000 habitantes en el año 2023 y el ayuntamiento de Sariegos, en el alfoz de León, vuelve a ser el más rico de la provincia leonesa.

Así se desprende de estos datos, en los que se detalla la renta bruta media de la provincia leonesa, ubicada en 27.838 euros, casi 500 euros por debajo de la media autonómica (28.311) y 3.500 euros por debajo de la nacional (31.333). Solo Valladolid (30.371), Burgos (30.062) y Segovia (28.182) poseen una renta bruta media superior a la de la provincia de León.

Pero, regresando a la geografía leonesa, Sariegos sigue siendo, un año más, el municipio más rico de la provincia. En este territorio, la renta bruta media es de 40.089 euros, siendo así el tercero con una mayor renta de toda la comunidad, superado por los vallisoletanos Simancas (44.067) y Boecillo (42.727).

Estas diferencias entre provincias también se perciben dentro de la geografía leonesa. Y es que Sariegos prácticamente dobla la renta bruta media del municipio que cierra esta lista en León, Bustillo del Páramo, que arroja una cifra de 20.085 euros.

Sariegos, líder con autoridad

No sólo la diferencia es abismal entre el primero y el último. Sariegos lidera esta estadística de 'riqueza' con puño de hierro y aventaja en más de 8.500 euros de renta media al segundo ayuntamiento más poderoso económicamente de la provincia, León capital, con 31.429 euros. Estos dos, junto a Valdefresno, con 31.104 euros, son los únicos que superan los 30.000 euros de renta bruta media en León.

Por encima de la media de la provincia se hallan Villaquilambre (29.093 euros) y Congosto (28.935 euros), siendo este último el municipio líder en la comarca de El Bierzo, seguido por Ponferrada (27.776 euros), en números en torno a la media provincial.

Con menos de 21.000 euros de renta bruta media, además del ya mencionado Bustillo del Páramo, también aparece Valderas (20.823 euros) y con una renta inferior a los 22.000 euros figuran otros territorios como Carrizo (21.849), Santa Marina del Rey (21.834) y Valdepolo (21.713).