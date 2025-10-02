Calles cortadas al tráfico el domingo por la romería de San Froilán a La Virgen del Camino La Guardia Civil de Tráfico de León informa sobre modificaciones en los accesos habituales a la localidad

El domingo 5 de octubre, con motivo de la tradicional Romería de San Froilán, se celebrarán los actos festivos en La Virgen del Camino, que supondrán una gran afluencia de personas y vehículos. Además de la misa solemne en la Basílica, se instalarán numerosos puestos ambulantes a lo largo de la jornada.

Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y facilitar la fluidez del tráfico rodado en la N- 120 (Logroño- Vigo) y los accesos a La Virgen del Camino, la Guardia Civil de Tráfico de León, en coordinación con el Ayuntamiento de León, Ayuntamiento de Valverde de la Virgen y Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo así como sus respectivas Policías Locales, pondrá en marcha un dispositivo especial de regulación y control.

Afecciones al tráfico el domingo

Con motivo del corte para la circulación de la N-120, se aconseja a los ciudadanos que quieran desplazarse a la Virgen del Camino, que lo hagan accediendo por la zona norte de la localidad, para lo que se recomienda que sigan el siguiente itinerario: salida de la ciudad por la Avenida del Ingeniero Sáenz de Miera o la Avenida Antibióticos o LE-20, que tomen la LE-30 dirección AP-66 Oviedo, saliendo por la salida nº 9 AP-66 Todas las direcciones, después salida 9A Aeropuerto, continuando dirección León por N-120, llegando a la localidad de La Virgen por el acceso norte.

Los conductores que salgan de la ciudad a través de la localidad de Trobajo del Camino por la Avenida Párroco Pablo Díez, serán desviados por el paso elevado de la N-120, dirección León o LE-30 Todas las direcciones.

Recomendaciones a los ciudadanos que hagan la romería

Se aconseja a los asistentes que, siempre que sea posible, hagan uso del transporte público para evitar retenciones. Los servicios de autobús urbano e interurbano seguirán operando, adaptando sus recorridos habituales y aumentando el número de trayectos.

Se recomienda planificar los desplazamientos con antelación y atender en todo momento las indicaciones de los agentes de la Guardia Civil y Policía Local.

La Guardia Civil agradece de antemano la colaboración de los ciudadanos y recuerda que estas medias temporales y necesarias para garantizar la seguridad de todos durante la celebración de San Froilán.

