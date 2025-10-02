leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guardia Civil de tráfico.

Calles cortadas al tráfico el domingo por la romería de San Froilán a La Virgen del Camino

La Guardia Civil de Tráfico de León informa sobre modificaciones en los accesos habituales a la localidad

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:20

El domingo 5 de octubre, con motivo de la tradicional Romería de San Froilán, se celebrarán los actos festivos en La Virgen del Camino, que supondrán una gran afluencia de personas y vehículos. Además de la misa solemne en la Basílica, se instalarán numerosos puestos ambulantes a lo largo de la jornada.

Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y facilitar la fluidez del tráfico rodado en la N- 120 (Logroño- Vigo) y los accesos a La Virgen del Camino, la Guardia Civil de Tráfico de León, en coordinación con el Ayuntamiento de León, Ayuntamiento de Valverde de la Virgen y Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo así como sus respectivas Policías Locales, pondrá en marcha un dispositivo especial de regulación y control.

Afecciones al tráfico el domingo

Con motivo del corte para la circulación de la N-120, se aconseja a los ciudadanos que quieran desplazarse a la Virgen del Camino, que lo hagan accediendo por la zona norte de la localidad, para lo que se recomienda que sigan el siguiente itinerario: salida de la ciudad por la Avenida del Ingeniero Sáenz de Miera o la Avenida Antibióticos o LE-20, que tomen la LE-30 dirección AP-66 Oviedo, saliendo por la salida nº 9 AP-66 Todas las direcciones, después salida 9A Aeropuerto, continuando dirección León por N-120, llegando a la localidad de La Virgen por el acceso norte.

Noticias relacionadas

Mercado medieval de las Tres Culturas y Sanguijuelas del Guadiana este jueves

Mercado medieval de las Tres Culturas y Sanguijuelas del Guadiana este jueves

Las Peñas generarán un impacto económico de más de 240.000 euros en San Froilán

Las Peñas generarán un impacto económico de más de 240.000 euros en San Froilán

El programa completo de San Froilán 2025 en León

El programa completo de San Froilán 2025 en León

Los conductores que salgan de la ciudad a través de la localidad de Trobajo del Camino por la Avenida Párroco Pablo Díez, serán desviados por el paso elevado de la N-120, dirección León o LE-30 Todas las direcciones.

Recomendaciones a los ciudadanos que hagan la romería

Se aconseja a los asistentes que, siempre que sea posible, hagan uso del transporte público para evitar retenciones. Los servicios de autobús urbano e interurbano seguirán operando, adaptando sus recorridos habituales y aumentando el número de trayectos.

Se recomienda planificar los desplazamientos con antelación y atender en todo momento las indicaciones de los agentes de la Guardia Civil y Policía Local.

La Guardia Civil agradece de antemano la colaboración de los ciudadanos y recuerda que estas medias temporales y necesarias para garantizar la seguridad de todos durante la celebración de San Froilán.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por cultivo de 35 plantas de marihuana en un pueblo de León
  2. 2 El pueblo más pequeño de León urbaniza su plaza Mayor con 173.000 euros y césped artificial
  3. 3 La demanda desborda las visitas culturales al cementerio de León: plazas completas a los minutos de abrirse la inscripción
  4. 4 Invitan a los leoneses a pasar el festivo de San Froilán en un centro comercial de Valladolid
  5. 5 LaLiga denuncia cánticos de ambas aficiones en Zorrilla
  6. 6 El fuego calcina por completo un coche que comenzó a arder en una carretera nacional de León
  7. 7 Investigan la aparición de un ciervo decapitado en el puerto del Morredero
  8. 8 El Ayuntamiento de León descarta responsabilidades políticas tras anular el TSJ la tasa de basuras
  9. 9 Encuentran un racimo de Guinness en la vendimia de El Bierzo: «Es monstruoso»
  10. 10 El fiscal general del Estado visita León en plena polémica por su procesamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Calles cortadas al tráfico el domingo por la romería de San Froilán a La Virgen del Camino

Calles cortadas al tráfico el domingo por la romería de San Froilán a La Virgen del Camino