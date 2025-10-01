Dos mercados tradicionales y un concierto para comenzar octubre de fiesta

El mercado tradicional en la plaza Mayor.

Ana G. Barriada León Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:17

Las fiestas de San Froilán 2025 avanzan en León y se aproximan los días grandes. De momento, estas son las actividades para este miércoles que da comienzo a octubre.

De 9:00 a 14:00 h Mercado tradicional en la Plaza Mayor.

De 9:00 a 14:00 h Mercado abierto de Papalaguinda.

De 12:00 a 00:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

20:00 h Martin Marin en concierto con 'Bibliobús en Verso, 50 aniversario'. Evento poético musical Organizado por Editorial Péndula en Centro Cultural Péndula. Plaza de Colón, 1. Entrada gratuita hasta completar aforo.