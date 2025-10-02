Así son los seis baños públicos y gratis que ya funcionan en los barrios de León Ubicados en zonas de tránsito peatonal, permiten pasar un máximo de 15 minutos y son autolimpiables

Ana G. Barriada León Jueves, 2 de octubre 2025, 12:23 | Actualizado 12:32h. Comenta Compartir

León cuenta desde este 2 de octubre con seis baños autolimpiables, públicos y gratuitos en seis zonas de tránsito peatonal para dar respuesta a una demanda tradicional de la ciudadanía que hasta ahora no disponía de urinarios en las calles.

Con una inversión total que ronda los 400.000 euros a cargo dos de ellos de fondos europeos y cuatro de recursos municipales, estos baños que entrarán en funcionamiento de forma completa a lo largo de lo que queda de semana tendrán un horario de uso de seis de la mañana a doce de la noche y serán, en principio, gratuitos.

Los dos urinarios que se han financiado a través de un contrato de los fondos europeos Next Generation por cerca de 132.000 euros por un proyecto de mercados sedentarios se encuentran en el paseo de La Condesa, junto al kioko y la plaza de Guzmán y en Papalaguinda, a la altura del skate park.

Ubicación de los baños públicos La Condesa, junto a Guzmán

Papalaguinda, junto al skate park

El parque del Chantre

El parque de las Tierras Leonesas en La Palomera

Avenida de los Peregrinos junto a la iglesia evangélica

Parking de San Pedro

Los otros cuatro, en un contrato de 270.000 euros, se encuentran en la zona del parque del Chantre, en el parque de las Tierras Leonesas en La Palomera, en la avenida de los Peregrinos junto a la iglesia evangélica y en el parking de San Pedro.

15 minutos de uso máximo y 90 segundos para limpiarse

Los urinarios permiten un tiempo máximo de 15 minutos -superados los cuales se desbloquea la puerta- y cuentan con un sistema de autolimpiado de 90 segundos así como hilo musical. No tiene, sin embargo, cambiador para bebés. En principio y como explicaba en su inauguración el alcalde, serán sin coste para los ciudadanos, algo que confía en que no repercuta en la calidad del servicio sabiendo que «todo lo gratis no lo cuidamos demasiado» pero confiando en que los leoneses respeten los espacios.

Se cumple así con una histórica demanda en una ciudad envejecida como León y con muchos espacios de paseo que necesitaban de este servicio que es ya una realidad que se espera poder ampliar en el tiempo para llegar a más zonas.