Estos son los domingos y festivos que abrirá el comercio leonés en 2026 Desde la Junta, en consenso con las organizaciones, defienden que este calendario busca «reactivar el comercio»

El Consejo de Comercio de Castilla y León dio luz verde hoy al calendario de apertura de domingos y festivos para 2026, que se compone de diez días, con el 4 y el 11 de enero (Navidad y el inicio de las rebajas de invierno); el 2 de abril (Jueves Santo); 28 de junio y el 5 de julio (inicio del periodo de rebajas estival); 15 de agosto (sábado); y el 8, 13, 20 y 27 de diciembre (campaña de Navidad).

Este calendario tiene como objetivo «reactivar el comercio» en las fechas «más emblemáticas» para el sector, como son las rebajas de verano o la Navidad, afirmó la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, quien dejó claro que dichas fechas se fijaron de la mano del «consenso con las distintas organizaciones».

En este nuevo decreto la Administración autonómica se obliga a publicar antes del 31 de octubre de cada año el calendario anual de domingos y festivos de apertura autorizada para el siguiente ejercicio.

García reconoció que esta propuesta recoge las fechas que, habitualmente, son las que tienen «mayor interés comercial», aunque aseguró que la importancia radica en «armonizar los intereses» de las grandes superficies, del pequeño comercio, del comercio de proximidad y del comercio alimentario. Y es que, la búsqueda se centra en fechas que «convengan a todos», recalcó.

La consejera trasladó en el Consejo de Comercio, máximo órgano a nivel consultivo en la materia en la Comunidad, el seguimiento realizado a la estrategia de comercio minorista y rural de Castilla y León de 2024 a 2027, donde apuntó que se recogen unos «buenos resultados de implementación» de ejecución con un «cumplimiento prácticamente del 90 por ciento de los objetivos previstos» en la misma con una inversión de algo más de 30 millones de euros.

Destacó algunas de las acción más reseñables de la misma, como fue la formalización de 375 contratos, de los que 175 hacen referencia al autoempleo; el impulso a 26 empresas de nueva creación en el ámbito del sector comercial; o la apuesta de lo bonos de consumo en colaboración con los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes y con las diputaciones provinciales con una movilización de en torno a los nueve millones de euros.

Impulso de la participación en las ferias

La consejera también puso en valor el impulso en la participación y colaboración con 88 ferias comerciales de los distintos ayuntamientos y otras entidades, así como la remodelación de los mercados de abastos y el apoyo a la digitalización del sector, añadió a Ical.

Por otro lado, Leticia García subrayó el esfuerzo realizado desde la Junta a través de la red de agentes de comercio interior, a lo que se suma la puesta en marcha del cheque comercio rural en los pequeños pueblos de Castilla y León.

En ese sentido, la máximo responsable de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo detalló el incremento llevado a cabo en las ayudas a la digitalización y la comercialización de los pequeños comercios, de tal forma que la Junta apoya hasta el 75 por ciento de la inversión hasta 30.000 euros para ayudar a los pequeños comercios que quieren modernizarse y que quieren progresar en el ámbito digital, remarcó.