PP y Vox se unen para tumbar una consulta popular por la autonomía leonesa La moción de Unión del Pueblo Leonés era derivada de una interpelación, para debatir la posibilidad de convocar un referéndum en León, Zamora y Salamanca

Leonoticias León Jueves, 2 de octubre 2025, 13:49 | Actualizado 13:56h.

La Mesa de las Cortes inadmitió, con los votos en contra de los representantes PP y Vox y la abstención del PSOE, una moción de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), derivada de una interpelación, para debatir la posibilidad de convocar una consulta popular en León, Zamora y Salamanca sobre la autonomía leonesa.

El portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, planteó una reflexión. «Parece tan ilógico, cínico e hipócrita que no se pueda preguntar», sostuvo el leonesista, quien señaló que la justificación de este rechazo es «porque a alguien se le ha olvidado legislar desde 2007 cómo se deben hacer estas consultas». «Para nosotros supone la constatación de que lo que realmente hay es un acuerdo entre PP y Vox para impedir expresar la voluntad a los leoneses», expuso.

Por su parte, Vox, PSOE y PP achacaron esta decisión a una «cuestión jurídica y no política» por un «error en la presentación» de la moción, que se le solicitó a UPL para su corrección y que «la cambió e iba más allá», con lo que los servicios jurídicos emitieron un informe en su contra.