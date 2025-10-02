leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer sustenta una bandera de León.

PP y Vox se unen para tumbar una consulta popular por la autonomía leonesa

La moción de Unión del Pueblo Leonés era derivada de una interpelación, para debatir la posibilidad de convocar un referéndum en León, Zamora y Salamanca

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:49

Comenta

La Mesa de las Cortes inadmitió, con los votos en contra de los representantes PP y Vox y la abstención del PSOE, una moción de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), derivada de una interpelación, para debatir la posibilidad de convocar una consulta popular en León, Zamora y Salamanca sobre la autonomía leonesa.

El portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, planteó una reflexión. «Parece tan ilógico, cínico e hipócrita que no se pueda preguntar», sostuvo el leonesista, quien señaló que la justificación de este rechazo es «porque a alguien se le ha olvidado legislar desde 2007 cómo se deben hacer estas consultas». «Para nosotros supone la constatación de que lo que realmente hay es un acuerdo entre PP y Vox para impedir expresar la voluntad a los leoneses», expuso.

Por su parte, Vox, PSOE y PP achacaron esta decisión a una «cuestión jurídica y no política» por un «error en la presentación» de la moción, que se le solicitó a UPL para su corrección y que «la cambió e iba más allá», con lo que los servicios jurídicos emitieron un informe en su contra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una disputa familiar en un pueblo de León acaba con una denuncia por lesiones e injurias
  2. 2 El pueblo más pequeño de León urbaniza su plaza Mayor con 173.000 euros y césped artificial
  3. 3 LaLiga denuncia cánticos de ambas aficiones en Zorrilla
  4. 4 Dos detenidos por cultivo de 35 plantas de marihuana en un pueblo de León
  5. 5 La demanda desborda las visitas culturales al cementerio de León: plazas completas a los minutos de abrirse la inscripción
  6. 6 Invitan a los leoneses a pasar el festivo de San Froilán en un centro comercial de Valladolid
  7. 7 La brecha económica en los pueblos: Sariegos dobla en renta a Bustillo del Páramo
  8. 8 Investigan la aparición de un ciervo decapitado en el puerto del Morredero
  9. 9 El fiscal general del Estado visita León en plena polémica por su procesamiento
  10. 10 Denuncian el trato «xenófobo» y la conversión en «gueto» de la pedanía de Armunia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias PP y Vox se unen para tumbar una consulta popular por la autonomía leonesa

PP y Vox se unen para tumbar una consulta popular por la autonomía leonesa