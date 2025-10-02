Qué hacer en León más allá de San Froilán: Julio Llamazares, Krav Maga y Trail de los Canales Romanos La provincia se llena de planes para hacer hasta el domingo con los conciertos y la romería de San Froilán como platos fuerte y muchas otras actividades culturales, deportivas y sociales

Julio Llamazares, Campeonato de Krav Maga y romería de San Froilán este fin de semana en León.

Ana G. Barriada León Jueves, 2 de octubre 2025, 08:13 | Actualizado 09:42h.

Fiestas de San Froilán 2025

Las fiestas de San Froilán 2025 viven su segundo fin de semana grande en León. La romería a La Virgen del Camino el día 5 centrará un año más todas las miradas en uno de los eventos más importantes de la provincia.

Además, comienzan los conciertos del Proyecto Península con las actuacioens de Blanca Paloma o Xoel López entre otros y abre el mercado medieval de las tres culturas, una de las grandes atracciones en León ciudad durante estas fechas. También se celebra una nueva edición del Monoloco.

Podéis consultar el programa completo de San Froilán aquí y recordad que cada día publicamos una noticia con las actividades y horarios previstas para cada jornada.

Rutas por el cementerio

Por séptimo año Serfunle organiza una nueva edición de las rutas culturales al cementerio de León donde recorrer el camposanto y descubrir la historia de los personajes ilustres que allí descansan del 8 al 12 de octubre. Las 650 plazas están completas no sin polémica ya que se agotaron a los pocos minutos de abrirse la inscipción.

Observación de la luna

La Asociación Leonesa de Astronomía se une al evento promovido por la NASA para celebrar este sábado 4 de una observación pública de la luna.

Será a partir de las 21:30 horas en el observatorio Pedro Duque ubicado en el Coto Escolar previa inscripción.

Julio Llamazares

Julio Llamazares regresa a casa, a León, este viernes 3 de octubre para presentar en Espacio Factor de San Feliz de Torío a las 19:30 horas su último libro, 'El viaje de mi padre', que cuenta la historia que llevó a su progenitor de León a Teruel durante la Guerra Civil.

El autor estará acompañado por Pilar Reyes (Directora de literatura de Penguin Random House) y Carolina Reoyo (Editora senior de Alfaguara). La entrada es libre hasta completar aforo.

Antonio Colinas y Fernando Navarro

El Festival Palabra continúa con su actividad durante estas fiestas de San Froilán. Este viernes 3 se programan dos interesantes eventos. Por un lado, tendrá lugar 'La palabra declamada' con Jean Portante y Antonio Colinas a las 18:30 horas en el Palacio del Conde Luna.

A su vez, se celebrará 'Palabra emboscada / Palabra inquietante' con Pilar Fraile y Fernando Navarro a las 20:00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de León.

Además, de cara a la entrega del XXIII Premio Leteo a Ko Un, se podrán sacar las entradas gratuitamente en el Auditorio el jueves y viernes por la mañana y el mismo sábado 4 hasta las 16:00 horas.

Caampeonato de Mastín

Laciana celebra este fin de semana diferentes actividades para todos los públicos en la comarca. Entre ellas, destaca el Campeonato de Mastín León 2025 que se celebra el domingo 5 de octubre a partir de las 10:00 horas en la plaza Luis Mateo Díez de Villablino.

Trail de los Canales Romanos en Corporales

Corporales celebra este domingo 5 de octubre el Trail de los Canales Romanos en su primera edición que reunirá a cerca de 50 participantes.

Tras revisar las zonas afectadas por los incendios de agosto se ha decidido suspender el recorrido largo de 43 kilómetros ya que había sido afectado más de lo esperado con grandes zonas calcinadas en las estribaciones más altas. No obstante se mantienen sin cambios los recorridos de 16 y 32 kilómetros, lo que hacen posible la participación de corredores de todos los niveles.

I Copa España Krav Maga

León acoge la primera edición de la Copa de España de Krav Maga, un deporte que gana cada vez más adeptos y que encuentra en la capital leonesa un escenario inmejorable.

Será este sábado 4 de octubre en el luchódromo del pabellón de La Torre a partri de las 10:00 horas.

Eroding Franco

La Térmica Cultural de Ponferrada inaugura una nueva exposición de carácter temporal en su vestíbulo, dedicada a la huella ecológica que las políticas franquistas dejaron en el país. Se trata de la muestra 'Eroding Franco', del periodista documental Jordi Jon, que tras pasar por Barcelona, Madrid y Sevilla, recala en Ponferrada.

El cómico Daniel Fez

El humorista Daniel Fez recala en el Auditorio Ciudad de León este domingo 5 de octubre para hacer pasar un buen rato por San Froilán a los leoneses. A partir de las 19:00 horas las risas comenzarán de la mano de este influencer que suma más de un millón de seguidores en Instagram y casi tres en Tik Tok.

