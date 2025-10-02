Las Peñas generarán un impacto económico de más de 240.000 euros en San Froilán La Federación de Peñas logra que la jornada del 11 de octubre se celebre pese a las restricciones del Ayuntamiento

Lucía Gutiérrez León Jueves, 2 de octubre 2025, 08:11

La Federación de Peñas de León ha confirmado que las Peñas volverán a salir el próximo 11 de octubre con motivo de San Froilán, tras la reunión mantenida el pasado lunes 29 de septiembre con el Ayuntamiento. Un encuentro que, según la propia Federación, «todo parecía no apuntar a buen puerto», pero que finalmente permitirá que los peñistas participen un año más en la festividad, aunque fuera del cartel oficial.

La organización ha insistido desde el inicio en la relevancia social y económica del Día de Peñas. No solo reúne a más de 2.300 participantes, sino que deja en la ciudad un impacto económico de 243.175 euros en una sola jornada, según el informe económico elaborado tras una encuesta realizada a 37 de las 48 Peñas existentes. El gasto medio por peñista se sitúa en 102,43 euros, una cantidad que se distribuye principalmente entre el consumo en hostelería, la contratación de charangas y músicos locales, la compra de vestimenta y material festivo en comercios de León, así como en servicios auxiliares como transporte, decoración o limpieza.

El estudio también calcula que el gasto total anual de las Peñas, según su número de integrantes, asciende a 742.700 euros, apostando mayoritariamente por proveedores de la propia ciudad. «Apostamos siempre por empresas de León y el dinero invertido no solo repercute el día del evento, sino también en las semanas previas», destacó la Federación.

En cuanto al perfil de las Peñas, el informe recoge que 14 agrupan a personas de 30 a 40 años, 10 reúnen a integrantes de 30 a más de 50 años, 7 están formadas por jóvenes de 20 a 30 años y 6 combinan edades de 20 a 40 años.

Restricciones municipales

El Ayuntamiento ha impuesto varias condiciones para esta edición: las Peñas deberán abandonar el Barrio Húmedo durante las horas de la comida para descongestionar el centro, y las charangas no podrán tocar más allá de las 23:00 horas para garantizar el descanso vecinal.

Pese a estas limitaciones, la Federación ha buscado reforzar el carácter tradicional de San Froilán, sumando este año juegos populares y una madreñada como parte de la programación.

«Las Peñas no solo generan ambiente festivo; también dinamizan la economía local y conservan las tradiciones. Hablamos de más de 240.000 euros de impacto directo en un solo día y de 742.000 en el cómputo anual. Por eso creemos que esta cita es esencial para León», concluyeron desde la Federación.