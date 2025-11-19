Las noticias imprescindibles de este miércoles 19 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 Sociedad Vuelven a convocar una misa en una iglesia de León en homenaje a Franco y Primo de Rivera

La imagen que ya desató la polémica en noviembre de 2024 va a repetirse, si nada lo impide, este 2025. Como ya ocurriera el 20 de noviembre del pasado año, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, una iglesia de la ciudad de León acogerá una misa en homenaje al propio Franco y a José Antonio Primo de Rivera. Será a las 20:00 horas en la iglesia de Santa Marina la Real, como ya ocurriera en tiempo y forma en 2024.

2 El tiempo ¿Dónde y cuánto nevará en León este jueves?

Que nieve a mediados de noviembre en León no debe sorprendernos aunque sí que es posible que la entidad de la nevada en algunas zonas no sea tan común porque en algunas zonas se puede acumular cerca de medio metro de nieve hasta el viernes 21.

3 Sociedad Transportes licita por 7,9 millones la rehabilitación de 51 kilómetros de la N-630 en León

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 7,9 millones de euros (IVA incluido) las obras para la rehabilitación estructural del firme en diversos puntos de la carretera N-630 entre los km 153 y 204, tramo comprendido entre la localidad de Onzonilla y el límte provincial con Zamora, en la provincia de León. El anuncio correspondiente será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

4 El tiempo Aviso amarillo por nieve este miércoles en León

León comienza a afrontar sus primeras alertas por nieve en una semana que la Agencia Estatal de Meteorología llevaba tiempo anunciando. Durante la jornada habrá intervalos nubosos que irán aumentando hasta dejar un cielo cubierto. Se espera una alta probabilidad de precipitaciones débiles por la tarde, especialmente en zonas de montaña.

5 Sucesos La Junta declara la alerta por nevadas en León: se activa el operativo de seguridad

La Junta de Castilla y León ha declarado este miércoles la alerta por nevedas en la provincia ante la inminente llegada de un frente ártico que ya ha desplomado las temperaturas y que comienza a dejar los primeros copos en las zonas de montaña de León. La situación, ya en aviso amarillo de la Aemet, empeorará el jueves con el aviso naranja activado en la Cordillera Cantábrica por acumulados de hasta 20 centímetros de espesor. La alerta de la Junta se activa desde las 18:00 horas de esta tarde de miércoles. La fecha de finalización dependerá de la evolución climatológica.

6 Accidente mortal en la Hullera Vasco Leonesa El pueblo de León que tendrá un gimnasio para el «envejecimiento activo» tras invertir 71.000 euros

La juez absuelve de los delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones a los 16 acusados por la muerte de cinco mineros en el pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa. En el proceso también se absuelve a los acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores.

7 Sucesos Carpetazo al tren de Feve: Santano se enroca en que las vías mueran en La Asunción y el bus eléctrico llegue a Matallana

El tren de Feve morirá en La Asunción. Es la principal conclusión que se extrae de la reunión mantenida este miércoles 19 de noviembre entre los alcaldes de los municipios por los que pasa la antigua línea de Feve de Cercanías de León y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

8 Sucesos El TSJ paraliza la subida de sueldos de PP y VOX en La Bañeza al apreciar un «estricto interés particular»

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha dado la razón a Unión del Pueblo Leonés (UPL) y al resto de partidos de la oposición en el Ayuntamiento de La Bañeza, junto al concejal no adscrito, ordenando mantener paralizados los acuerdos plenarios con los que el equipo de gobierno formado por el PP y Vox pretendían aumentar en un 31% las dedicaciones exclusivas y cobrar las retribuciones con carácter retroactivo.

9 Sociedad ¿Qué sabes de los grandes escritores leoneses? Ponte a prueba con estas 10 preguntas

León es una provincia con una rica tradición literaria que ha dado lugar a poetas, novelistas y ensayistas de gran relevancia en la literatura española contemporánea.

10 Sociedad Un juzgado condena a la Diputación de León a pagar 400.000 euros más intereses al Ayuntamiento de San Justo de la Vega

El Juzgado contencioso-administrativo número 2 de León ha estimado la demanda presentada por el Ayuntamiento de San Justo de la Vega por la que se reclamó al Consorcio Provincial de Residuos, sustituido por la Diputación Provincial, el cumplimiento de un convenio suscrito en 2015 por el Centro de Tratamiento de Residuos ubicado en sus terrenos.