Un juzgado condena a la Diputación de León a pagar 400.000 euros más intereses al Ayuntamiento de San Justo de la Vega Por las cantidades reclamadas al extinto Consorcio Provincial de Residuos

Leonoticias León Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:24 Comenta Compartir

El Juzgado contencioso-administrativo número 2 de León ha estimado la demanda presentada por el Ayuntamiento de San Justo de la Vega por la que se reclamó al Consorcio Provincial de Residuos, sustituido por la Diputación Provincial, el cumplimiento de un convenio suscrito en 2015 por el Centro de Tratamiento de Residuos ubicado en sus terrenos.

Tras no haber atendido reclamaciones realizadas durante años por el alcalde de San Justo al extinto Gersul para que cumpliese con la obligación del pago de las cantidades anuales que venían estipuladas en dicho convenio, el Ayuntamiento acudió a los tribunales, que condenan a la institución provincial al pago de 400.000 euros más intereses, en una sentencia que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia y Castilla y León.

«Después de años de pelear por los intereses del municipio y ver ahora reconocido el derecho del Ayuntamiento a cobrar las cantidades acordadas, le pido a la Diputación Provincial que cumpla con la sentencia y no intente demorar más, recurriendo la misma, lo que es una deuda de la provincia con San Justo de la Vega», señala el alcalde, Juan Carlos Rodríguez, y añade que el municipio necesita urgentemente este dinero para poder seguir prestando servicios de calidad a sus vecinos, «por lo que la Diputación debe apoyar política y económicamente a San Justo, que tantos sacrificios ha hecho por la provincia».

La Diputación se ha opuesto frontalmente en el procedimiento judicial al pago de las cantidades reclamadas y el juzgado entiende que el convenio ha estado vigente y que el Ayuntamiento de San Justo ha cumplido sus obligaciones.