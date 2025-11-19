leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente La juez absuelve de homicidio y lesiones a los 16 acusados de la muerte de seis mineros
Imagen de archivo del tiempo en León. L.N

Alerta amarilla por nieve este miércoles en León

La provincia afronta las primeras nevadas significativas de la semana

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:18

León comienza a afrontar sus primeras alertas por nieve en una semana que la Agencia Estatal de Meteorología llevaba tiempo anunciando. Durante la jornada habrá intervalos nubosos que irán aumentando hasta dejar un cielo cubierto. Se espera una alta probabilidad de precipitaciones débiles por la tarde, especialmente en zonas de montaña.

La cota de nieve descenderá de los 1.500 a los 1.000 metros al final del día, con acumulaciones significativas en la Cordillera Cantábrica. Tampoco se descartan bancos de niebla matinales en cotas altas.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, más notable en las máximas. Habrá heladas débiles, más intensas en áreas montañosas. El viento será predominante del norte o noroeste, flojo en general, con algún intervalo moderado.

En cuanto a temperaturas, las máximas serán de 10 grados en Astorga y León, 9 en Ponferrada y 8 en Villablino. Las mínimas bajarán de los 0 grados en Astorga y Villablino, que registrarán –1ºC, mientras que León se quedará en 0ºC y Ponferrada marcará 3ºC.

