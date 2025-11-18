La juez absuelve de homicidio y lesiones a los 16 acusados de la muerte de seis mineros

I. Santos León Martes, 18 de noviembre 2025, 18:16 | Actualizado 18:47h. Comenta Compartir

La juez absuelve de los delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones a los 16 acusados por la muerte de cinco mineros en el pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa. En el proceso también se absuelve a los acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores.

La sentencia, de 505 páginas, aún no ha sido remitida a este medio, pero se ha compartido un avance con la absolución de los 16 implicados.

Del mismo modo, la juez absuelve a las entidades aseguradoras como responsables civiles directas, y a la entidad Hullera Vasco Leonesa S. A., como responsable civil subsidiaria, de los pedimentos contra ellas.

El juzgado de lo penal número 2 de León, habilitado en la sala de vistas número 18 de los Juzgados, iniciaba el 30 de marzo de 2023 la última jornada de un juicio de dos meses para esclarecer las responsabilidades del accidente mortal ocurrido el 28 de octubre de 2013. El juicio quedaba visto para sentencia y tras más de dos años de espera ha llegado.

Ante esta sentencia, cabe la posibilidad de acudir a la vía civil.

Los 'seis de Tabliza'

Las familias de los 'seis de Tabliza' (José Antonio Blanco, Manuel Antonio Moure, Orlando González, Juan Carlos Pérez, José Luis Arias y Roberto Álvarez) han recibido en esta jornada una sentencia que llevan más de dos años y medio esperando y en la que poco confiaban.

El pasado 28 de octubre, familiares y amigos de los fallecidos hacían una manifestación por las calles de León para pedir justicia. Un recorrido que empezaba en la Catedral de León y en el que recordaban a sus muertos y pedían que los culpables pagasen por lo sucedido. Este 18 de noviembre, desde los Juzgados de León la sentencia emitida absuelve a todos los acusados de los delitos de homicidio, lesiones y seguridad en el trabajo.

Así fue el 28 de octubre de 2013

Minutos antes de la una y media de la tarde un grupo de seis mineros se vieron sorprendidos por una bolsa de gas grisú. A 620 metro de profundidad y a escasos minutos de que terminase su turno, Carlos, Manuel, Antonio, Orlando, José Luis y Roberto encontraron la muerte.

Sobre las 13:00 horas Amancio, Javier y Abel, se encuentran en el banco del transversal de la planta séptima del macizo siete comiendo el bocadillo. Unos 20 minutos después Javier Cabello se dirige a la explotación y a la mitad del recorrido ve venir una nube de polvo, notando un bufido, se agacha para protegerse e intenta salir rápidamente. Pero no lo consigue. Amancio y Abel ayudan a Javier a salir, pero sus compañeros seguían dentro y ellos no sabían qué había pasado.

No lo piensan ni un segundo se ponen el autorrescatador y entran de nuevo en la galería para ayudar a los seis mineros que estaban trabajando en el taller. Llegan Santiago y Miguel Ángel, éste último con Abel entran en la galería y por el camino se cruzan con Amancio y Javier que salían tambaleándose. Al dar aviso, diferentes compañeros del pozo Emilio acudieron a ayudar, pero sólo pudieron rescatar seis cadáveres.

