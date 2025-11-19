leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión entre el secretario de Estado y los alcaldes de la línea de Feve. Campillo

Carpetazo al tren de Feve: Santano se enroca en que las vías mueran en La Asunción y el bus eléctrico llegue a Matallana

La reunión entre los alcaldes de la vía del antiguo Feve y el secretario de Estado no logra desatascar el compromiso exigido por los ciudadanos y se plantea que el bus pueda llegar hasta la estación de AVE

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:09

Comenta

El tren de Feve morirá en La Asunción. Es la principal conclusión que se extrae de la reunión mantenida este miércoles 19 de noviembre entre los alcaldes de los municipios por los que pasa la antigua línea de Feve de Cercanías de León y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

El palacio de los Guzmanes era el escenario donde las dos posturas aparentemente enfrentadas -la de los alcaldes que defendían la llegada del tren a la estación de Matallana y la del propio Santano que siempre ha optado por la opción del bus eléctrico- jugaban sus cartas y donde la baraja del Gobierno ha tenido la última palabra.

Bus de La Asunción a Matallana con tres paradas intermedias

Sentados en la alargada mesa de la sala de prensa, Santano ofrecía a los municipios de la línea C1 León-Guardo -antigua Feve de cercanías- la solución que dice apostar por la «movildiad sostenible» para la conexión de la estación La Asunción-Universidad con la estación ferroviaria de León. Y no es otra que el manido bus eléctrico.

Según el secretario de Estado, esta es la solución «más eficiente para poner en valor la antigua traza ferroviaria y responder mejor a las necesidades de movilidad de la ciudadanía leonesa, ofreciendo mayor flexibilidad, a través de la utilización de autobuses eléctricos sobre dicha traza, entre la estación de La Asunción y León-Matallana, incorporando tres paradas intermedias (Hospitales, Ventas-San Mamés y Parque de San Mamés), tal como ocurría con el FEVE».

Santano junto a Roberto Aller y Álvarez Courel. Campillo

Se da así carpetazo a la exigida -por prometida hace años por los distintos gobiernos centrales- reivindicación de que el tren llegara directamente hasta la estación de Matallana, una postura que ha sacado a la calle a cientos de leoneses los últimos años.

Plantea la posibilidad de que el bus llegue hasta la estación del AVE

Junto con esta apuesta por el bus eléctrico para recorrer la ciudad desde La Asunción, Santano trasladaba a los alcaldes que se plantea la prolongación del recorrido por el viario existente hasta la estación de trenes de León, que concentra los servicios de AVE, Larga Distancia y Media Distancia. El objetivo sería así «atraer a un mayor número de viajeros, con un tiempo de recorrido total de 24 minutos y cuenta con una longitud de 4,5 kilómetros».

El secretario de Estado ha explicado que para poder operar la traza tranviaria con autobuses eléctricos es necesario reforzar la plataforma para el paso de dichos autobuses sin levantamiento de las vías actuales por si en un futuro la demanda requiere el uso de un sistema de alta capacidad. Así, se deberá modificar el sistema de drenaje para la explotación rodada de los autobuses así como la implantación de semáforos para la regulación de tráfico y la construcción de las paradas proyectadas en la traza.

Santano junto a los alcaldes de la línea de Feve. Campillo

Para acometer esta actuación se han tenido en cuenta los horarios de los trenes de la línea C1 para la intermodalidad del servicio de autobús para unir la estación La Asunción-Universidad con la estación ferroviaria de León lo que supone un total de 14 salidas y 14 llegadas de lunes a vienes y 8 salidas y 8 llegadas los fines de semana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido con arma blanca en el ojo y en el cuello en una pelea en Papalaguinda
  2. 2 La juez absuelve de homicidio y lesiones a los 16 acusados de la muerte de seis mineros
  3. 3 ¿Dónde y cuánto nevará en León este jueves?
  4. 4 Vuelven a convocar una misa en una iglesia de León en homenaje a Franco y Primo de Rivera
  5. 5 La fuerza del arraigo leonés en la medicina: «Tenía claro que quería volver a casa a trabajar»
  6. 6 Manuel Moure: «Ninguno de ellos fue capaz de mandarles salir; todavía los culpables fueron los seis muertos»
  7. 7 Un choque por alcance deja a dos jóvenes de 20 años heridos en un pueblo de León
  8. 8 Transportes licita por 7,9 millones la rehabilitación de 51 kilómetros de la N-630 en León
  9. 9 Denuncian una «aberración» en la reparación de un puente leonés: «Es como el Ecce Homo»
  10. 10 Reforman con un millón de euros los pisos de los ministros Puente y Redondo en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Carpetazo al tren de Feve: Santano se enroca en que las vías mueran en La Asunción y el bus eléctrico llegue a Matallana

Carpetazo al tren de Feve: Santano se enroca en que las vías mueran en La Asunción y el bus eléctrico llegue a Matallana