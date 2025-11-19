Carpetazo al tren de Feve: Santano se enroca en que las vías mueran en La Asunción y el bus eléctrico llegue a Matallana La reunión entre los alcaldes de la vía del antiguo Feve y el secretario de Estado no logra desatascar el compromiso exigido por los ciudadanos y se plantea que el bus pueda llegar hasta la estación de AVE

Reunión entre el secretario de Estado y los alcaldes de la línea de Feve.

Ana G. Barriada León Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:09 | Actualizado 15:25h. Comenta Compartir

El tren de Feve morirá en La Asunción. Es la principal conclusión que se extrae de la reunión mantenida este miércoles 19 de noviembre entre los alcaldes de los municipios por los que pasa la antigua línea de Feve de Cercanías de León y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

El palacio de los Guzmanes era el escenario donde las dos posturas aparentemente enfrentadas -la de los alcaldes que defendían la llegada del tren a la estación de Matallana y la del propio Santano que siempre ha optado por la opción del bus eléctrico- jugaban sus cartas y donde la baraja del Gobierno ha tenido la última palabra.

Bus de La Asunción a Matallana con tres paradas intermedias

Sentados en la alargada mesa de la sala de prensa, Santano ofrecía a los municipios de la línea C1 León-Guardo -antigua Feve de cercanías- la solución que dice apostar por la «movildiad sostenible» para la conexión de la estación La Asunción-Universidad con la estación ferroviaria de León. Y no es otra que el manido bus eléctrico.

Según el secretario de Estado, esta es la solución «más eficiente para poner en valor la antigua traza ferroviaria y responder mejor a las necesidades de movilidad de la ciudadanía leonesa, ofreciendo mayor flexibilidad, a través de la utilización de autobuses eléctricos sobre dicha traza, entre la estación de La Asunción y León-Matallana, incorporando tres paradas intermedias (Hospitales, Ventas-San Mamés y Parque de San Mamés), tal como ocurría con el FEVE».

Ampliar Santano junto a Roberto Aller y Álvarez Courel. Campillo

Se da así carpetazo a la exigida -por prometida hace años por los distintos gobiernos centrales- reivindicación de que el tren llegara directamente hasta la estación de Matallana, una postura que ha sacado a la calle a cientos de leoneses los últimos años.

Plantea la posibilidad de que el bus llegue hasta la estación del AVE

Junto con esta apuesta por el bus eléctrico para recorrer la ciudad desde La Asunción, Santano trasladaba a los alcaldes que se plantea la prolongación del recorrido por el viario existente hasta la estación de trenes de León, que concentra los servicios de AVE, Larga Distancia y Media Distancia. El objetivo sería así «atraer a un mayor número de viajeros, con un tiempo de recorrido total de 24 minutos y cuenta con una longitud de 4,5 kilómetros».

El secretario de Estado ha explicado que para poder operar la traza tranviaria con autobuses eléctricos es necesario reforzar la plataforma para el paso de dichos autobuses sin levantamiento de las vías actuales por si en un futuro la demanda requiere el uso de un sistema de alta capacidad. Así, se deberá modificar el sistema de drenaje para la explotación rodada de los autobuses así como la implantación de semáforos para la regulación de tráfico y la construcción de las paradas proyectadas en la traza.

Ampliar Santano junto a los alcaldes de la línea de Feve. Campillo

Para acometer esta actuación se han tenido en cuenta los horarios de los trenes de la línea C1 para la intermodalidad del servicio de autobús para unir la estación La Asunción-Universidad con la estación ferroviaria de León lo que supone un total de 14 salidas y 14 llegadas de lunes a vienes y 8 salidas y 8 llegadas los fines de semana.