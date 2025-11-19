El TSJ paraliza la subida de sueldos de PP y VOX en La Bañeza al apreciar un «estricto interés particular» La Justicia tumba el recurso del Ayuntamiento y confirma que no se pueden pagar los incrementos ni la retroactividad al «no existir interés público»

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha dado la razón a Unión del Pueblo Leonés (UPL) y al resto de partidos de la oposición en el Ayuntamiento de La Bañeza, junto al concejal no adscrito, ordenando mantener paralizados los acuerdos plenarios con los que el equipo de gobierno formado por el PP y Vox pretendían aumentar en un 31% las dedicaciones exclusivas y cobrar las retribuciones con carácter retroactivo.

El Alto Tribunal ha desestimado íntegramente el recurso de apelación del Ayuntamiento según informa en un comunicado UPL. La sentencia confirma que la suspensión de la subida debe mantenerse vigente para evitar un perjuicio a las arcas públicas, alertando del riesgo de que, si se abonase ahora el dinero, sería muy difícil recuperarlo en caso de anulación definitiva.

La sentencia contiene una fundamentación «especialmente severa», explican los leonesistas, al asegurar que el TSJ cuestiona «frontalmente el intento de cobrar la subida con carácter retroactivo tras la anulación de los acuerdos previos».

Sin pruebas que justifiquen la subida

El fallo recoge literalmente que dicha maniobra «parece responder más que a un interés público [...] a un estricto interés particular de los miembros de la Corporación afectados», con el único objetivo, apuntan desde UPL, de «paliar las consecuencias económicas que sufrieron tras la nulidad del acuerdo anterior».

Además, el tribunal «desmonta» la excusa del Ayuntamiento de que el funcionamiento municipal «corre peligro» sin esta subida salarial (la llamada«congelación funcional»). Los magistrados califican ese argumento de «alegato genérico e inmotivado», señalando que el equipo de gobierno «no ha aportado la más mínima prueba» de que el Ayuntamiento no pueda funcionar con los sueldos anteriores.

Desde Unión del Pueblo Leonés valoran este auto como una «victoria» de «la oposición, la fiscalización y del control democrático» y apuntan que la Justicia «ha frenado en seco una gestión que intentaba vestir de interés general lo que el propio tribunal ha identificado como un posible interés particular del PP y Vox para engordar sus cuentas bancarias a costa del dinero de los bañezanos».