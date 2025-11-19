Vuelven a convocar una misa en una iglesia de León en homenaje a Franco y Primo de Rivera Se repite la imagen que ya desató la polémica el pasado año en el templo de Santa Marina la Real y que incumple la Ley de Memoria Histórica

Exterior de la iglesia de Santa Marina el pasado 20 de noviembre durante la misa en honor a Franco.

Ana G. Barriada León Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:07

La imagen que ya desató la polémica en noviembre de 2024 va a repetirse, si nada lo impide, este 2025. Como ya ocurriera el 20 de noviembre del pasado año, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, una iglesia de la ciudad de León acogerá una misa en homenaje al propio Franco y a José Antonio Primo de Rivera. Será a las 20:00 horas en la iglesia de Santa Marina la Real, como ya ocurriera en tiempo y forma en 2024.

Ante el anuncio de la convocatoria, un grupo de leoneses contraprograma la misma y llama a concentrarse a las puertas del templo en el barrio de Santa Marina a la misma hora ante lo que consideran una «provocación intolerable» y una «apología del franquismo en pleno 50 aniversario de la muerte del dictador y ante el auge del fascismo en todo el estado español».

Porque, como ya denunciara la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en 2024, este tipo de actos son contrarios a la ley de Memoria Histórica y ya entonces se pidió a la Secretaría de Estado sanciones al respecto.

Lo califican como una «bofetada a los asesinados y a la memoria»

En un comunicado remitido por el grupo que se concentrará contra esta misa, recuerdan que permitir este tipo de homenajes a los protagonistas de una dictadura que «se construyó sobre la represión, el asesinato y la miseria» es «una bofetada a los asesinados y a la memoria de quienes lucharon con dignidad contra el fascismo».

Asegurando que en León «no permitiremos el revisionismo histórico ni la glorificación de la dictadura franquista», hacen un llamamiento a la sociedad a «alzar la voz en defensa de la memoria y contra cualquier forma de exaltación del franquismo».

Previsiblemente y como ocurrió el pasado año, a las 20:00 horas de este jueves 20 de noviembre, cuando se cumple medio siglo de la muerte del dictador, la iglesia de Santa Marina la Real será de nuevo escenario de polémica.