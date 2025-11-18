¿Dónde y cuánto nevará en León este jueves? Aunque no se descarta ver nevar en gran parte de la provincia, sólo cuajará en zonas de montaña donde se pueden acercar al medio metro de nieve acumulada durante este episodio

Nieve en la comarca leonesa de Los Argüellos a comienzos de este año.

León Martes, 18 de noviembre 2025, 20:27 | Actualizado 20:37h.

Que nieve a mediados de noviembre en León no debe sorprendernos aunque sí que es posible que la entidad de la nevada en algunas zonas no sea tan común porque en algunas zonas se puede acumular cerca de medio metro de nieve hasta el viernes 21.

El descenso térmico viene acompañado de una entrada de aire del norte que permitirá que la nubosidad se acumule en la Cordillera Cantábrica y precipite en forma de nieve por encima de los 700 metros en algunos momentos del jueves y el viernes. Será por encima de los mil donde Aemet prevé mayor acumulación con aviso amarillo activado para el miércoles por hasta quince centímetros de espesor y aviso naranja el jueves por cifras que ronden los 20 centímetros durante 24 horas. A ello hay que sumar lo que pueda caer el viernes, por lo que en puntos de Picos de Europa, la nevada puede resultar muy copiosa.

Probabilidad de nieve y precipitación acumulada en León para el miércoles 19 de noviembre. Aemet

El aperitivo de este comienzo de semana da pistas sobre los lugares en los que más nieve se espera recibir. El miércoles, será menor la cantidad recogida aunque las zonas serán muy similares a las del jueves, con el extremo norte tiñendo de blanco las cumbres leonesas.

Jueves con aviso naranja

El aviso del miércoles sube una categoría el jueves 20 hasta pintarse de naranja por unas previsiones que señalan que se pueden superar los veinte centímetros de nieve acumulada en puntos del nordeste de la provincia.

Cantidad de nieve prevista según los modelos meteorológicos para el jueves 20 de noviembre. Aemet

Viendo el mapa se puede esperar una nevada importante en las comarcas más montañosas y en localidades como Posada de Valdeón, Riaño o Boñar; algo menor en otras como Villablino, La Robla o Ciestierna.

Probabilidad de nieve (0,5 milímetros) el jueves en la provincia de León. Aemet

Teniendo en cuenta el mapa de Aemet que muestra la probabilidad de que caiga una pequeña cantidad de nieve en León, tan sólo 0,5 milímetros, más de la mitad de la provincia tiene un porcentaje alto de ver nevar. En la capital, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, hay una probabilidad baja de ver nevar -un 40 por ciento- y una cantidad media acumulada que apenas llegaría para ver cuajar la nieve.

Más al sur, en puntos como La Bañeza o Valderas no hay casi probabilidad de ver los copos aunque sí que haría posible verlos ya que el desplome de las temperaturas hará que casi toda la provincia esté rondando los 600-700 metros de cota de nieve con unos cinco grados de temperatura máxima durante las jornadas de jueves y viernes.