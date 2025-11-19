¿Qué sabes de los grandes escritores leoneses? Ponte a prueba con estas 10 preguntas
León es tierra de grandes literatos que han dejado obras para la posteridad, muchos de ellos han recibido importantes premios y reconocimientos y hay otros muy implicados en la cultura leonesa ¿sabrías responder a estas preguntas sobre ellos?
León
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:15
León es una provincia con una rica tradición literaria que ha dado lugar a poetas, novelistas y ensayistas de gran relevancia en la literatura española contemporánea.
Desde la poesía introspectiva y premiada de Antonio Gamoneda, hasta la narrativa reflexiva y comprometida de Julio Llamazares o Luis Mateo Díez. Una provincia que ha sido cuna de voces únicas que exploran la memoria, la identidad y los paisajes de esta tierra. ¿Te atreves con este test sobre los escritores leoneses?