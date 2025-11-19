¿Qué sabes de los grandes escritores leoneses? Ponte a prueba con estas 10 preguntas

Una máquina de escribir, una 'hispano-olivetti', de 1930.

León es una provincia con una rica tradición literaria que ha dado lugar a poetas, novelistas y ensayistas de gran relevancia en la literatura española contemporánea.

Desde la poesía introspectiva y premiada de Antonio Gamoneda, hasta la narrativa reflexiva y comprometida de Julio Llamazares o Luis Mateo Díez. Una provincia que ha sido cuna de voces únicas que exploran la memoria, la identidad y los paisajes de esta tierra. ¿Te atreves con este test sobre los escritores leoneses?



















1 de 10 ¿Qué escritor leonés ganó el Premio Cervantes y es autor de El reino de Celama? Julio Llamazares Luis Mateo Díez Jose María Merino Juan Pedro Aparicio 2 de 10 ¿Qué poeta leonés, también Premio Cervantes, es uno de los máximos representantes de la poesía contemporánea en España? Antonio Colinas Poeta y ensayista nacido en La Bañeza. Fue Premio Nacional de Literatura. Antonio Gamoneda Premio Cervantes, figura clave de la poesía española contemporánea. Andrés Trapiello Juan Carlos Mestre Poeta de Villafranca del Bierzo. Fue Premio Nacional de Poesía. 3 de 10 ¿Qué autor leonés es miembro de la Real Academia Española (RAE)? Luis Mateo Diez También es miembro de la RAE el escritor José María Merino, nacido en La Coruña pero con estrechos vínculos con León. Pilar Salamanca Juan Pedro Aparicio Ricardo Magaz 4 de 10 Ana Merino desempeñó un papel fundamental en la creación de un importante programa universitario en Estados Unidos dedicado al cómic. ¿En qué universidad? Universidad de Columbia Universidad de Princeton Universidad de Chicago Universidad de Iowa 5 de 10 ¿Cuál de los siguientes escritores es conocido principalmente por su microrrelato? Juan Pedro Aparicio Ana Merino Antonio Colinas Noemí Sabugal 6 de 10 ¿Qué escritor leonés es autor del libro Palabras mayores, una obra basada en testimonios de personas mayores que recorren la memoria colectiva de la provincia? Julio Llamazares Andrés Trapiello Noemí Sabugal Emilio Gancedo 7 de 10 ¿Qué poeta nacido en Villafranca del Bierzo ganó el Premio Nacional de Poesía? Juan Carlos Mestre Antonio Colinas Antonio Gamoneda Juan Luis Panero 8 de 10 ¿Qué poeta leonés es conocido por reflejar la memoria histórica y escribió 'Arden las pérdidas' (2003)? Julio Llamazares Antonio Colinas Antonio Gamoneda Juan Carlos Mestre 9 de 10 ¿Quién escribió Hijos del carbón, una obra que combina ensayo y crónica sobre territorios mineros? Noemí Sabugal Toño Morala Luis Mateo Díez Fulgencio Argüelles 10 de 10 ¿Qué escritor leonés es conocido por su obra poética y ensayística, y nació en La Bañeza? Antonio Colinas Juan Luis Panero Antonio Gamoneda Julio Llamazares Compartir mi resultado ¿Qué sabes de los grandes escritores leoneses? Ponte a prueba con estas 10 preguntas WhatsApp

