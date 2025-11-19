leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La juez absuelve de homicidio y lesiones a los 16 acusados de la muerte de seis mineros
Una máquina de escribir, una 'hispano-olivetti', de 1930. Sadé Visual
Los quiz de Leonoticias

¿Qué sabes de los grandes escritores leoneses? Ponte a prueba con estas 10 preguntas

León es tierra de grandes literatos que han dejado obras para la posteridad, muchos de ellos han recibido importantes premios y reconocimientos y hay otros muy implicados en la cultura leonesa ¿sabrías responder a estas preguntas sobre ellos?

I. Santos

I. Santos

León

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:15

Comenta

León es una provincia con una rica tradición literaria que ha dado lugar a poetas, novelistas y ensayistas de gran relevancia en la literatura española contemporánea.

Desde la poesía introspectiva y premiada de Antonio Gamoneda, hasta la narrativa reflexiva y comprometida de Julio Llamazares o Luis Mateo Díez. Una provincia que ha sido cuna de voces únicas que exploran la memoria, la identidad y los paisajes de esta tierra. ¿Te atreves con este test sobre los escritores leoneses?

1 de 10

¿Qué escritor leonés ganó el Premio Cervantes y es autor de El reino de Celama?

2 de 10

¿Qué poeta leonés, también Premio Cervantes, es uno de los máximos representantes de la poesía contemporánea en España?

3 de 10

¿Qué autor leonés es miembro de la Real Academia Española (RAE)?

4 de 10

Ana Merino desempeñó un papel fundamental en la creación de un importante programa universitario en Estados Unidos dedicado al cómic. ¿En qué universidad?

5 de 10

¿Cuál de los siguientes escritores es conocido principalmente por su microrrelato?

6 de 10

¿Qué escritor leonés es autor del libro Palabras mayores, una obra basada en testimonios de personas mayores que recorren la memoria colectiva de la provincia?

7 de 10

¿Qué poeta nacido en Villafranca del Bierzo ganó el Premio Nacional de Poesía?

8 de 10

¿Qué poeta leonés es conocido por reflejar la memoria histórica y escribió 'Arden las pérdidas' (2003)?

9 de 10

¿Quién escribió Hijos del carbón, una obra que combina ensayo y crónica sobre territorios mineros?

10 de 10

¿Qué escritor leonés es conocido por su obra poética y ensayística, y nació en La Bañeza?

leonoticias ¿Qué sabes de los grandes escritores leoneses? Ponte a prueba con estas 10 preguntas

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias ¿Qué sabes de los grandes escritores leoneses? Ponte a prueba con estas 10 preguntas

¿Qué sabes de los grandes escritores leoneses? Ponte a prueba con estas 10 preguntas