Las noticias imprescindibles de este martes 2 de diciembre en León

1 Se matriculan dos coches de superlujo en León por primera vez en cinco años

Provincias como León no están acostumbradas a que entre los vehículos que se matriculen estén marcas de superlujo. El último que había protagonizado un hecho similar fue un único Ferrari allá por el año 2020. Cinco años más tarde, dos coches con esta consideración se matriculan en la provincia y en el mismo mes.

2 La Felisa coloca a León en el mapa: medalla de plata a la mejor pizza de España

La pizzería La Felisa, en pleno barrio Húmedo de León, ha logrado la medalla de plata en el III Campeonato de España de Pizzas. Un resultado que ni su creador, Sergio Alfaro, imaginaba apenas unas horas antes de conocer el veredicto. «Nos lo comunicaron sobre las 6 de la tarde. No esperábamos esto para nada», recuerda.

3 Álvaro, speaker de Orgullo: «Llevo toda mi vida subido a esa valla»

El último año, la Cultural y Deportiva Leonesa recibió una sanción de 3.000 euros por permitir que en el Fondo Sur del Reino de León aparecieran banderas de una longitud mayor a 1,5 metros, tal como marca la ley antiviolencia del deporte. En esta ocasión, uno de los miembros de dicha grada ha sido expulsado del estadio por estar subido a la barandilla amarilla que separa el terreno de juego de la zona de público.

4 El acusado advirtió del crimen en un bar: «Es hora de quitarse a papá de en medio»

La sala de vistas de la Audiencia Provincial de León ha acogido la primera sesión del juicio, con jurado popular, en el que se acusa a Miguel Ángel B.P. de un delito de asesinato culminado a su padre Julián, además de un delito leve de lesiones contra su hermano Diego.

5 De los quirófanos a la pantalla: personal del Hospital de León protagoniza un cortometraje

El personal del Complejo Asistencial Universitario de León codirige y protagoniza 'A la Salud de Rosa', su primer cortometraje, que se presenta este jueves 4 de diciembre a las 19:00 horas en el Teatro El Albéitar. Un proyecto de 22 minutos de duración que es el resultado del I Taller de Audiovisuales y Cine CAULE.

6 La alerta por nevadas vuelve a León

El invierno meteorológico que ha llegado este lunes lo hace en plena forma en León donde se vuelven a activar los avisos amarillos por nieve por parte de la Agencia Estatal de Meteorología.

7 Detenido el joven que agredió a otro con un vaso en un pub de La Bañeza

La Guardia Civil del Puesto Principal de La Bañeza ha detenido a un varón de 28 años, vecino de la localidad, como presunto autor de un delito de lesiones tras una agresión ocurrida en la plaza Antonio Colinas. Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado 30 de noviembre alrededor de las 06:00 horas en un conocido pub de la ciudad

8 Dos accidentes en media hora por salida de vía dejan a dos mujeres heridas en León

Dos mujeres han resultado heridas en sendos accidentes de tráfico provocados por la salida de vía de los turismos en los que viajaban con apenas media hora de diferencia. El primero se producía sobre las 9:00 horas de este martes 2 de diciembre cuando la sala de operaciones del 112 recibía la llamada de la conductora de un vehículo que, muy nerviosa, explicaba que el turismo había patinado y se había salido de la vía mientras circulaba por la LE-5413 entre Morriondo y Ferreras.

9 El emotivo escrito de un hostelero leonés tras el incendio que arrasó su restaurante por completo

Boca de Huérgano vivió el pasado jueves 27 de noviembre una jornada de sobresaltos después de que un incendio arrasara el restaurante del complejo turístico Lobo Camp, uno de los espacios más emblemáticos y recientemente renovados en la montaña oriental leonesa. Según explicó a Leonoticias el alcalde de la localidad y padre del propietario, Pedro Fernández del Cojo, el fuego se originó al encender una chimenea, cuando las llamas se propagaron por la estructura y «acabó ardiendo todo».

10 Entre bastidores del Teatro Emperador: las imágenes del interior del edificio cerrado en 2006

Es todo un misterio para toda la sociedad leonesa. En el año 2006 el telón del Teatro Emperador se bajó para siempre. Casi 20 años han pasado desde que la trapa impide el acceso al emblemático edificio que se alza impertérrito en el centro de la ciudad. Acumulando más polvo que anuncios, el acceso se ha mantenido prohibido en las últimas dos décadas tanto para particulares como para medios.