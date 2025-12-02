La Felisa coloca a León en el mapa: medalla de plata a la mejor pizza de España Sergio Alfaro, creador de «La Montenegro», sorprendido ante una sorpresa nacional: «No esperábamos esto para nada… me eché a llorar cuando me lo dijeron»

Lucía Gutiérrez León Martes, 2 de diciembre 2025, 08:13 Comenta Compartir

La pizzería La Felisa, en pleno barrio Húmedo de León, ha logrado la medalla de plata en el III Campeonato de España de Pizzas.

Un resultado que ni su creador, Sergio Alfaro, imaginaba apenas unas horas antes de conocer el veredicto. «Nos lo comunicaron sobre las 6 de la tarde. No esperábamos esto para nada», recuerda.

Explica que entrar entre los 15 finalistas ya era un logro: «Es mi primer año, empecé en enero de este 2025, nunca había hecho pizzas y estaba contento con quedar el 15. Cuando me lo dijeron, me eché a llorar».

Un viaje con sorpresa

Alfaro viajó a la final en Barcelona junto a su pareja y su hermano, aunque reconoce que no tenía ninguna expectativa: «Estamos en Barcelona porque teníamos que venir todos los finalistas, no sabíamos nada. No nos conocía nadie. Yo creo que ha sido sorpresa general». Parte del impacto, asegura, viene del propio tamaño del proyecto: «Somos un local muy pequeño, para cuatro personas, con horno eléctrico. Es totalmente inesperado».

El concurso reunió a 170 participantes, de los cuales solo 15 llegaron a la última fase. Alfaro, que abrió La Felisa en enero, explica que su filosofía siempre ha sido trabajar con producto de calidad: «Me esfuerzo por hacer muy buen producto. Trabajamos con el mejor producto de León y el resto lo importo de Italia». Participar fue casi un impulso: «La repercusión en León es muy buena y quisimos probar suerte. Quería dar la nota… y la he dado bastante».

Además, señala un matiz que quería reivindicar desde el principio: «Siempre se espera que la pizza napolitana sea de gente italiana, y yo quería demostrar que un leonés de pura cepa puede hacer una gran pizza. Y así ha sido el caso».

La historia detrás de «La Montenegro»

La pizza que ha alcanzado el segundo puesto nacional es la carbonara de monte, denominada Montenegro. «Es una carbonara pasada por el monte: un sabor distinto, mezcla de ingredientes que aunque suene raro combinan todos», explica. La receta empezó como una propuesta limitada: «La verdad es que funcionó muy bien. Me obcequé porque gustó tanto…».

Sin embargo, introducir trufa fresca en un local pequeño le generó dudas: «Me daba miedo porque la trufa es cara y se estropea con facilidad. Tenía miedo de desperdiciar un producto así». Pero el público decidió por él: «Al ver el éxito de ventas, decidí ponerla en la carta».

Ampliar Imagen de la Pizza Montenegro. S.A

Al principio dependía de la trufa de temporada, pero con el tiempo estabilizó la receta: «Una vez que vi el éxito aposté por la trufa negra y es la que lleva actualmente. Ya tenemos proveedor oficial». La pizza se ha mantenido todo el año y se ha convertido en una de las señas de identidad del local: «La tenemos puesta a lo grande en la carta, ya la tenemos que poner».

Ahora, tras el resultado, afirma que la carta actualiza su historia: «Pasamos de tener la pizza nominada a decir oficialmente que tenemos la segunda mejor pizza de España».