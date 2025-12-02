De los quirófanos a la pantalla: personal del Hospital de León protagoniza un cortometraje El corto 'A la Salud de Rosa' se estrena este jueves en El Albéitar y ha sido codirigido y protagonizado por trabajadores sanitarios del Caule

El personal del Complejo Asistencial Universitario de León codirige y protagoniza 'A la Salud de Rosa', su primer cortometraje, que se presenta este jueves 4 de diciembre a las 19:00 horas en el Teatro El Albéitar. Un proyecto de 22 minutos de duración que es el resultado del I Taller de Audiovisuales y Cine CAULE.

El cortometraje (o práctica audiovisual como les gusta llamar) 'A la Salud de Rosa' es un viaje íntimo y vital que recorre las distintas etapas de la vida de una mujer. La salud desde el principio al fin se convierte en una compañera constante y su motor de cambio, siendo el ámbito sanitario el telón de fondo.

A través de los ojos de Rosa, la pieza descubre cómo la atención sanitaria acompaña las emociones, los vínculos y las decisiones que marcan su existencia: el nacimiento, el cuidado, la enfermedad, la recuperación y la despedida. El film busca acercar al público, en un formato íntimo, a una conexión profunda entre la vida y el sistema público de salud.

'A la salud de Rosa' es el resultado de una práctica audiovisual colectiva gestada durante el I Taller de audiovisuales y cine CAULE, impartido por la cineasta leonesa Isabel Medarde. El colectivo de participantes dividió la vida de Rosa en «segmentos» de etapas vitales (desde la concepción hasta el final de la vida). Cada participante se encargó de guionizar, rodar y dirigir su segmento, utilizando sus propias herramientas (móviles, pequeños micrófonos) con la colaboración de familiares y amigos. Este proceso se complementó con un rodaje colectivo que incluyó secuencias en el Hospital de León y en el plató de Bambara Zinema.

Se ha creado la obra entre mayo y junio de 2025 y en ella han participado: Soraya Ramos Gómez, Joana García Rodríguez, Ana María Senén Blanco, Mª Anunciación Valladares Ferreras, María Elena Rodríguez Barriocanal, Paula Lobejón, Silvia García García, María Luz García Fernández, Lorenzo García Jimeno, Nieves Sal Suárez y con la participación especial de la actriz y productora leonesa Chiti Abraira.