La alerta por nevadas vuelve a León Aemet activa el aviso amarillo por nieve en la Cordillera Cantábrica y Protección Civil lo traslada como alerta por acumulados de más de cinco centímetros por encima de los mil metros

Alberto P. Castellanos León Martes, 2 de diciembre 2025, 14:04 Comenta Compartir

El invierno meteorológico que ha llegado este lunes lo hace en plena forma en León donde se vuelven a activar los avisos amarillos por nieve por parte de la Agencia Estatal de Meteorología.

Este aviso de Aemet que entrará en vigor a partir de las cuatro de esta tarde y hasta las diez de la noche de este martes 2 de diciembre se traslada como alerta por parte de Protección Civil ante la posibilidad de que se acumulen más de cinco centímetros de nieve en menos de seis horas.

La cota de nieve se sitúa en torno a los mil metros de altura aunque se podrían ver copos por debajo de esta altitud. Eso sí, los acumulados más importantes se registrarán por encima de los 1.100 y en zonas de montaña.

La alerta también se ha declarado en otras provincias de la comunidad como Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia. En estas tres últimas, la situación durará hasta la próxima madrugada.