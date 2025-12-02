Se matriculan dos coches de superlujo en León por primera vez en cinco años Dos marcas de lujo registran sus primeras ventas del año y en el mismo mes, y logran algo que Ferrari había conseguido por última vez en la provincia en 2020

León Martes, 2 de diciembre 2025

Provincias como León no están acostumbradas a que entre los vehículos que se matriculen estén marcas de superlujo. El último que había protagonizado un hecho similar fue un único Ferrari allá por el año 2020. Cinco años más tarde, dos coches con esta consideración se matriculan en la provincia y en el mismo mes.

En noviembre de 2025 se han matriculado dos coches de lujo como Porsche -2- y varias decenas de marcas consideradas 'premium' como Audi -17-, BMW -15-, Lexus -4-, Mercedes -24- o Volvo -16-. Pero si hay dos marcas que destacan entre los coches que se han matriculado este mes en León son una británica y una italiana dedicadas a los hiperdeportivos y coches exclusivos.

Bentley cuenta con una gama de vehículos que arranca en torno a los 220.000 euros y que pueden acercarse al medio millón de euros. Más caros son aún los Lamborghini, que empiezan a venderse en torno a los 270.000 del deportivo Huracán y el SUV Urus, a los más de dos millones de euros de versiones exclusivas como el nuevo Countach LPI 800-4.

Medio millón de euros

Tirando por lo bajo, las dos ventas sumarían el medio millón de euros. Como es lógico, los datos son anónimos así que se desconoce quiénes son los compradores y si alguno de ellos puede ser algún agraciado del sorteo del Niño de 2025 cuyo primer premio cayó íntegramente en León aunque para hacerse con uno de estos modelos habría que ser poseedor de dos o más décimos -200.000 euros cada uno antes de impuestos- para afrontar su compra.

Algo más factible sería con el ya cercano Gordo de Navidad que deja 400.000 euros por décimo aunque hay que tener en cuenta que el mantenimiento y costes de los coches de superlujo se disparan. Por ejemplo, el seguro de los modelos más «básicos» de Lamborghini o Bentley puede superar con facilidad los 3.000 euros anuales.

Casi 5.000 coches matriculados en 2025

Estos dos coches de gran lujo son parte de los 506 que se matricularon en León el mes pasado, lo que supone un 4,5 por ciento más que los de octubre.

El acumulado de 2025 presenta mejores datos aún con los 4.971 turismos y todo terrenos matriculados en estos once meses. La cifra supone un incremento del 12,75 por ciento respecto al mismo periodo de 2024. Un dato muy similar al 12,9 de la media autonómica y que se sitúa dos puntos por debajo del dato nacional: 14,7 por ciento.