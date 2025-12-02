Detenido el joven que agredió a otro con un vaso en un pub de La Bañeza El detonante fue una discusión entre la víctima, otro hombre residente en la zona y un familiar del detenido

La Guardia Civil del Puesto Principal de La Bañeza ha detenido a un varón de 28 años, vecino de la localidad, como presunto autor de un delito de lesiones tras una agresión ocurrida en la plaza Antonio Colinas.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado 30 de noviembre alrededor de las 06:00 horas en un conocido pub de la ciudad.

Según las investigaciones, se inició una discusión entre la víctima -de 24 años-, otro hombre residente en la zona, y un familiar del detenido. En un momento dado y sin mediar aviso, el presunto agresor golpeó con un vaso en la cabeza al agredido, causándole una lesión en ella.

Como consecuencia del impacto, la víctima tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital de León, donde precisó la colocación de varias grapas para cerrar las heridas, sin que actualmente su estado revista gravedad.

Desmentido el uso de arma blanca

Inicialmente circularon informaciones que apuntaban al uso de un arma blanca, extremo que ha quedado completamente descartado tras las pesquisas realizadas por los agentes, que han acreditado que el objeto utilizado fue exclusivamente el vaso.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, será puesto en las próximas horas a disposición del Tribunal de Instancia sección civil y de Instrucción en funciones de Guardia de La Bañeza.