Muchos vecinos se hartan: «La falta de recogida de basuras es sólo una vergüenza más»

Pocos vecinos han rehusado a atender a Leonoticias al ver la cámara y el micrófono y los que no podían hacerlo repetían lo que, en apenas unos minutos, era un mantra: «Esto es una vergüenza». Es la respuesta unánime de los habitantes de San Andrés del Rabanedo que desde el 28 de noviembre denuncian que el servicio de recogida de basuras en este municipio del alfoz de León no funciona y explican que se han enterado del porqué a través de los medios de comunicación: «No han dicho ni escrito nada, hemos leído en vuestra página que debe ser porque hay unos camiones averiados», afirma Teodoro a la puerta de la vivienda de un amigo que decora su casa para Navidad.

La queja por falta de información es la menor de las preocupaciones de unos vecinos que, como Lidia que asegura que «no tienen ni donde tirar las botellas», esperan que se cumpla el anuncio hecho por el consistorio de San Andrés el viernes 5 de diciembre. En una nota de prensa se comentaba que uno de los camiones averiados «ya ha sido reparado y se encuentra operativo» y que se iba a proceder «escalonadamente al vaciado de los contenedores y a la recogida de la basura acumulada en los distintos puntos del municipio». Se añade que se doblarían turnos durante el puente y que se ha puesto «en funcionamiento otro vehículo de apoyo y la barredora para seguir reforzando las labores de limpieza y garantizar un servicio adecuado y sostenido durante estos días».

Ejemplos de contenedores llenos de basura y desperdicios a su alrededor en San Andrés del Rabanedo durante este semana.

Mucho trabajo por delante y mucha cantidad de basura por recoger acumulada durante días, sobre todo en las zonas alejadas del límite con León porque los habitantes más cercanos a la capital han acudido a sus contenedores para depositar sus desperdicios haciendo que estos puntos de recogida presenten un relativo mejor aspecto.

El límite entre municipios

Hasta que llegue ese momento, las palabras de muchos vecinos dejan entrever en muchos de ellos que la paciencia se ha agotado porque, como asegura Goyo, hay muchas más carencias: «Esta zona verde -dice mientras señala una isleta con césped que pertenece a León- está bien cuidada, pero vas al parque que está frente a mi casa, y es una pena». Misma sensación que transmite Teodoro: «Cuando no es este es el agua, o lo que sea, parece que vivimos en un país tercermundista»; o Luisa, sobre el pavimento: «En este paso de cebra no me camina ni el andador, y aquí, donde nos reunimos doce o quince personas mayores en estos bancos está todo lleno de pis y basura, y no se limpia nada».

«La diferencia entre ayuntamientos es abismal» concluye Goyo mientras va con su caja de cartón y otros residuos buscando donde poder tirarlos. Se dirige hacia León por la misma calle por la que viene Mar, vecina de la capital «por cuestión de cinco o seis metros», como dice ella misma, y que se fija en cómo están los contenedores del municipio colindante y que «en la capital se recoge», afirma cuando comenta como los usan los habitantes de San Andrés.

Estos últimos también se muestran contrariados porque «los impuestos los seguimos pagando» y porque ese dinero recaudado «debería asegurar los servicios esenciales, y la basura es uno de ellos».