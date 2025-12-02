leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un técnico de Sacyl.

Dos accidentes en media hora por salida de vía dejan a dos mujeres heridas en León

El primero se producía en una carretera provincial en Morriondo y el segundo en la N-120 a la altura de Astorga

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:03

Comenta

Dos mujeres han resultado heridas en sendos accidentes de tráfico provocados por la salida de vía de los turismos en los que viajaban con apenas media hora de diferencia.

El primero se producía sobre las 9:00 horas de este martes 2 de diciembre cuando la sala de operaciones del 112 recibía la llamada de la conductora de un vehículo que, muy nerviosa, explicaba que el turismo había patinado y se había salido de la vía mientras circulaba por la LE-5413 entre Morriondo y Ferreras.

El servicio de emergencias movilizó a Guardia Civil de Tráfico y Sacyl que desplazó al lugar una ambulancia de soporte vital básico para atender a la herida que presentaba dolor de brazo y se encontraba muy nerviosa.

Noticias relacionadas

Herida una mujer tras chocar su coche contra un osezno en Villablino

Herida una mujer tras chocar su coche contra un osezno en Villablino

Un derrumbe obliga al cierre total de la Ruta del Cares: Caín pierde el acceso

Un derrumbe obliga al cierre total de la Ruta del Cares: Caín pierde el acceso

Herido un hombre de 40 años tras salirse su vehículo de la vía en Cuadros

Herido un hombre de 40 años tras salirse su vehículo de la vía en Cuadros

El segundo accidente se producía con media hora de diferencia respecto al primero. Ocurría a las 9:35 horas cuando la sala de operaciones del 112 recibía una llamada alertando de un accidente vial en el kilómetro 350 de la N-120 a la altura de Astorga.

Al punto se trasladó Guardia Civil de Tráfico y Policía Local de Asrorga así como dotaciones de Sacyl que atendieron a una mujer de unos 30 años que se había salido de la vía con su turismo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La insostenible situación» en una residencia de mayores en León: 3 trabajadoras para 100 internos
  2. 2 La expulsión del líder de Orgullo Cazurro abre un cisma entre Policía Nacional y Cultural
  3. 3 La segunda mejor pizza de España está en pleno corazón del barrio Húmedo
  4. 4 La queja de una leonesa por el sistema de citas previas del Santander llega al Banco de España
  5. 5 Se matriculan dos coches de superlujo en León por primera vez en cinco años
  6. 6 La «grave irresponsabilidad» de no tener interventor: otro mes con retraso en el cobro de nóminas
  7. 7 Una revista internacional se hace eco de una investigación de la ULE sobre la caza
  8. 8 El frío polar se adueña de León y deja casi diez grados bajo cero en varios puntos
  9. 9 Arranca el juicio por un parricidio en Valderrueda y las lesiones a su hermano
  10. 10 La Felisa coloca a León en el mapa: medalla de plata a la mejor pizza de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Dos accidentes en media hora por salida de vía dejan a dos mujeres heridas en León

Dos accidentes en media hora por salida de vía dejan a dos mujeres heridas en León