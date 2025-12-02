Dos accidentes en media hora por salida de vía dejan a dos mujeres heridas en León El primero se producía en una carretera provincial en Morriondo y el segundo en la N-120 a la altura de Astorga

Dos mujeres han resultado heridas en sendos accidentes de tráfico provocados por la salida de vía de los turismos en los que viajaban con apenas media hora de diferencia.

El primero se producía sobre las 9:00 horas de este martes 2 de diciembre cuando la sala de operaciones del 112 recibía la llamada de la conductora de un vehículo que, muy nerviosa, explicaba que el turismo había patinado y se había salido de la vía mientras circulaba por la LE-5413 entre Morriondo y Ferreras.

El servicio de emergencias movilizó a Guardia Civil de Tráfico y Sacyl que desplazó al lugar una ambulancia de soporte vital básico para atender a la herida que presentaba dolor de brazo y se encontraba muy nerviosa.

El segundo accidente se producía con media hora de diferencia respecto al primero. Ocurría a las 9:35 horas cuando la sala de operaciones del 112 recibía una llamada alertando de un accidente vial en el kilómetro 350 de la N-120 a la altura de Astorga.

Al punto se trasladó Guardia Civil de Tráfico y Policía Local de Asrorga así como dotaciones de Sacyl que atendieron a una mujer de unos 30 años que se había salido de la vía con su turismo.