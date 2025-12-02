El acusado advirtió del crimen en un bar: «Es hora de quitarse a papá de en medio»

Rubén Fariñas León Martes, 2 de diciembre 2025, 11:04 | Actualizado 11:13h. Comenta Compartir

La sala de vistas de la Audiencia Provincial de León ha acogido la primera sesión del juicio, con jurado popular, en el que se acusa a Miguel Ángel B.P. de un delito de asesinato culminado a su padre Julián, además de un delito leve de lesiones contra su hermano Diego.

Los hechos ocurrían hace dos años, en las navidades de 2023. Aquel 29 de diciembre, sobre las 20:00 horas, y tras ingerir bebidas alcohólicas en diferentes localidades del entorno de Valderrueda, el acusado acudió al domicilio familiar de la calle La Iglesia de La Sota. Allí, según recogen las calificaciones del fiscal, el presunto parricida discutió con su padre y, «con propósito de acabar con su vida de forma súbita e imprevista», le tiró al suelo, le propinó golpes, puñetazos y patadas, en cabeza y brazos principalmente, y como consecuencia de la agresión falleció a las 23:00 horas del 2 de enero en el Hospital de León.

La Fiscalía entiende que existe un delito de asesinato, con agravante de parentesco, por la que reclama 19 años de prisión, la prohibición de residir en el pueblo y una indemnización global de 405.000 euros para su madre -mujer del fallecido- y sus cuatro hermanos. Además, por las lesiones leves a uno de ellos, que intentó separar al agresor de su víctima y recibió golpes en la cara causándole una rotura del tabique nasal, reclama una pena de tres meses de multa.

El fallecido, de 76 años, contaba con patologías previas que le hacían «imposible» defenderse, como eran diabetes, cardiopatía y problemas de movilidad que le hacían caminar con muleta.

La acusación particular, ejercida por sus cuatro hermanos y su madre, elevaba la petición de pena hasta la máxima posible: la prisión permanente revisable. Según su escrito, Miguel Ángel advirtió a su hermano de sus intenciones con la frase: «Dijo que ya era hora de que papá se quitase de en medio para dar paso a nuevas generaciones». El ataque a su padre fue «sin motivo alguno» y golpeándoles en cráneo, cabeza y pecho, provocando gritos que obligó a su hermano a forzar la puerta de la cocina para evitar la agresión y teniendo que entrar más vecinos a separarle hasta que llegó la Guardia Civil. La «inusitada violencia y brutalidad» empleada por el acusado provocó «un gran dolor y sufrimiento» al fallecido, afectando a órganos vitales. Además de la condena de PPR, exigen 390.000 euros por indemnización a la familia.

La defensa ha reconocido la actuación de su representado en la pelea a la que acudió «con facultades claramente alteradas», comenzando una discusión que terminó «en forcejeo y golpes mutuos». Por lo que solo ven concurrente la muerte del padre a la que implican varias causas: las actuaciones médicas en los cuatro días posteriores y las patologías previas. «Asume que es el detonante, pero esas lesiones no fueron la única causa», sentencia la parte. «Nuestro representado también se ha quedado sin padre y eso le genera enorme pesar». Por ello afronta un delito que califican como homicidio y leve de lesiones, como autor de la pelea y partícipe en la misma, pero reclaman el atenuante de estado de alteración y rechazan el parentesco «porque en ese momento no era capaz de discernir quién tenía delante». Por todo ello aceptan 10 años de prisión, sin poder afrontar la indemnización que se reclama por insolvencia.