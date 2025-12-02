Entre bastidores del Teatro Emperador: las imágenes del interior del edificio cerrado en 2006

Ana G. Barriada León Martes, 2 de diciembre 2025, 08:12 Comenta Compartir

Es todo un misterio para toda la sociedad leonesa. En el año 2006 el telón del Teatro Emperador se bajó para siempre. Casi 20 años han pasado desde que la trapa impide el acceso al emblemático edificio que se alza impertérrito en el centro de la ciudad. Acumulando más polvo que anuncios, el acceso se ha mantenido prohibido en las últimas dos décadas tanto para particulares como para medios.

Ya fuera por unos motivos o por otros, el acceso solicitado en más de una, de dos, de tres y ya no sabemos cuántas ocasiones al edificio ha sido denegado por las autoridades. Sin embargo, la pasada semana la trapa se levantaba en un día «histórico» para León. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, acudía a la capital para presentar el plan de acción que rehabilitará el espacio para volver a convertirlo en un referente cultural.

Si bien la rueda de prensa y presentación a los medios tuvo lugar en el palacio del Conde Luna, las autoridades pudieron darse el lujo de acceder, ya sin cámaras de los medios, al interior del teatro. Encabezados por el propio ministro, responsables locales de la comunidad, la diputación y el ayuntamiento pudieron atravesar la verja y entrar al teatro.

El alcalde de León, José Antonio Diez, utilizaba las redes sociales para dejar algunas pinceladas de cómo se encuentra el patio de butacas rojas tan icónicas, el escenario que tantas obras acogió en su día y la entrada principal, con la imponente lámpara que sigue en el recuerdo de los leoneses que alguna vez fueron iluminados por su luz.

Pocos detalles más se pueden apreciar en las cinco imágenes compartidas del estado del interior del teatro, que deberá someterse a una importante intervención para volver a abrir. Hay que acondicionar el espacio a las medidas actuales de accesibilidad, modificar la volumetría, ajustar el escenario y reorganizar las estancias para optimizar los espacios.

Será un proyecto que saldrá a licitación el próximo año -no sabemos a qué altura- el encargado de recoger las medidas concretas que deben realizarse con cargo al 2% cultural para rehabilitar el Emperador. Más adelante el Ayuntamiento lo acondicionará para que pueda volver a llenarse de vida.