Álvaro, speaker de Orgullo: «Llevo toda mi vida subido a esa valla» El líder del grupo de animación lamenta las «trabas» que se están encontrando para ejercer esta actividad porque «somos la única grada de España sin banderas»

Rubén Fariñas León Martes, 2 de diciembre 2025, 15:21

El último año, la Cultural y Deportiva Leonesa recibió una sanción de 3.000 euros por permitir que en el Fondo Sur del Reino de León aparecieran banderas de una longitud mayor a 1,5 metros, tal como marca la ley antiviolencia del deporte. En esta ocasión, uno de los miembros de dicha grada ha sido expulsado del estadio por estar subido a la barandilla amarilla que separa el terreno de juego de la zona de público.

Esa «gota que colma el vaso» de la paciencia de Orgullo Cazurro les ha llevado a dejar su animación durante el último partido (Cultural 0-1 Granada) y a su 'speaker' a dar la cara ante lo que entienden es «un atropello» a su actividad para dar calor a las gradas del campo de fútbol.

Álvaro AL. ha recordado la tarde del pasado sábado. «Estaba subido en la valla, con el megáfono. El coordinador de seguridad dio el aviso de que no podía estar ahí», narra sobre lo sucedido sin comprender por qué en este partido no se le autorizaba a dicha actuación. Tras recibir el aviso, el líder del grupo afirma que se bajó de la barandilla, le dio el megáfono a otra persona, al igual que él identificada con DNI, y le pide que no vuelva a subir.

Tras dirigirse a otra zona del Fondo Sur, vio que los agentes de la Policía Nacional le buscaban en la grada. «Vi que me buscaban y subí a hablar con ellos. Me dijeron que me levantaban acta de expulsión del estadio por orden del coordinador». Allí fue identificado y sacado del estadio, momento en el que da aviso al resto de Orgullo Cazurro y deciden abandonar todos el recinto deportivo.

«Esto mata al fútbol»

Este ha sido el último episodio de una tensa relación con el coordinador de seguridad del Reino de León. «Hemos presentado tifos, denegados; se nos han puesto trabas. Somos la única grada de España sin banderas porque superan el metro y medio. No sé si la circular dice eso o si se pueden permitir, pero en todos los lados se ven», lamenta AL.

En Orgullo, según ha manifestado su portavoz, lo único que buscan es «poder hacer nuestra actividad con normalidad», como llevan haciendo en sus 18 años de existencia, que puedan introducir banderas y tifos y que «no se sancione por algo tan injusto». Una hipótesis que les ha trasladado el club «en defensa de la verdad» y recordándoles que en caso de cualquier incidente la propia Cultural tomaría medidas en su contra. Apoyado por el club y diferentes organismos el lider pide una decisión justa «ellos siempre defenderá la verdad y en este caso la verdad está con nosotros».

A nivel personal, Álvaro insiste en que lleva «toda la vida en esa valla con el megáfono», algo que hace «por pasión y amor al equipo» y lamenta las consecuencias judiciales que puedan derivar. «Me parece muy triste porque mata al fútbol.