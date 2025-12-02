El emotivo escrito de un hostelero leonés tras el incendio que arrasó su restaurante por completo El fuego, originado el jueves 27 de noviembre al encender una chimenea, calcinó por completo el bar de Lobo Camp en Boca de Huérgano, aunque el resto del camping permanece abierto y sin daños personales

Lucía Gutiérrez León Martes, 2 de diciembre 2025, 16:16 | Actualizado 17:28h. Comenta Compartir

Boca de Huérgano vivió el pasado jueves 27 de noviembre una jornada de sobresaltos después de que un incendio arrasara el restaurante del complejo turístico Lobo Camp, uno de los espacios más emblemáticos y recientemente renovados en la montaña oriental leonesa.

Según explicó a Leonoticias el alcalde de la localidad y padre del propietario, Pedro Fernández del Cojo, el fuego se originó al encender una chimenea, cuando las llamas se propagaron por la estructura y «acabó ardiendo todo».

Su hijo y dueño del camping, Óscar Fernández del Cojo, confirmó que el restaurante ha quedado completamente calcinado, aunque el resto del establecimiento continúa a salvo y abierto al público.

La lucha contra el fin

Tras el impacto inicial y dejando unos días pasar, ha sido la mañana de este martes 2 de noviembre cuando el equipo de Lobo Camp compartió en redes un emotivo escrito que ha conmovido a sus seguidores del proyecto. «A veces la vida nos pone a prueba de formas que nunca imaginamos», relataban en el escrito.

La esperanza. Así definían el poder de luchar contra el resultado de unas llamas que, en pocos minutos, acabaron volviendo todo cenizas. En su perfil añadieron imágenes en las que se mostraba un antes y un después que sobrecogía con cada espacio devorado por el fuego. «Hoy compartimos estas imágenes no para recordar lo que se perdió, sino para honrar lo que viene. Porque aquí no termina nada: aquí empieza todo», sentenciaban.

Ampliar Imagen del antes y el después tras el incendio.

En el post aseguran que, aunque las llamas destruyeron un edificio, no han logrado apagar su ilusión, sus ganas ni su manera de entender el camping.

Una unión más allá de las cenizas

«Seguimos en pie. Más unidos, más focalizados, más motivados», expresan en el mensaje, donde también agradecen el apoyo recibido tanto durante el incendio como en los días posteriores. El equipo confía en levantar un espacio «más bonito y más auténtico» y en devolver al bar «más esplendor que nunca» para que los viajeros vuelvan a brindar y reír en él.

Asimismo, aclaran que los bungalows, las parcelas y los baños siguen intactos, por lo que el camping permanece operativo, aunque de momento sin el bar.

Con determinación y esperanza, cierran su mensaje anunciando que empieza la historia de Lobo Camp 2.0, una nueva etapa que afrontan con la convicción de renacer «más fuertes que nunca».