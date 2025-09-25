Las noticias imprescindibles del jueves 25 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

No habrá que recurrir la tasa de basuras. Finalmente, el Ayuntamiento de León ha tomado la determinación de devolver «de oficio» los recibos abonados hasta la fecha y procederá a girar «una nueva liquidación con las tarifas anteriores».

El municipio de Villablino, en la comarca de Laciana, está de luto tras la muerte de Roberto Guantes, un joven ganadero de 36 años que se había convertido en una de las voces más firmes a la hora de denunciar la sucesión de ataques de osos al ganado. El joven leonés perdió la vida a causa de un infarto.

Iker Casillas, el portero más emblemático de la historia del fútbol español, ya pasea por las calles de León. Aunque su visita oficial está prevista para el viernes 26 de septiembre, el exguardameta de la selección y del Real Madrid ha adelantado su presencia, despertando la sorpresa y admiración de quienes se lo han encontrado.

Han pasado ya 25 años desde que la empresa Bodegas Armando cerró sus puertas en las instalaciones ubicadas en el Paseo de Salamanca. Desde ese momento, la lucha de los vecinos ha sido constante contra un solar que «afecta tan negativamente a nuestro entorno vital», como reza el último escrito expuesto por los vecinos de la zona..

Las fiestas más nuestras comienzan ya. Desde este jueves y hasta el próximo 6 de octubre, la capital del Viejo Reino se llena de tradición para celebrar unas fiestas en las que no faltarán los pendones, los carros engalanados y Las Cantaderas pero tampoco la música del Monoloco y del Proyecto Península.

Los servicios de emergencia han recibido una llamada este jueves a las 19:28 horas por un motorista que ha resultado herido.El varón, de unos 30 años, ha sufrido una caída en la calle Riosol, junto al Colegio de Infantil y Primaria Quevedo y frente al parque Quevedo.

Una localidad del alfoz de la ciudad de León busca quien explote el bar de su Casa de Cultura.El Ayuntamiento de Villaquilambre ha sacado a concurso la licitación de la cafetería de la Casa de Cultura de la pedanía de Robledo de Torío, ubicada en la calle El Castillo número 1.

El enésimo pleno bronco de San Andrés del Rabanedo acaba con la expulsión de la portavoz del Partido Popular y la salida de los cinco concejales del partido azul. Lo que sobre el papel iba a ser un pleno breve con dos mociones derivaba en un nuevo intercambio de pareceres entre la alcaldesa leonesista y la portavoz popular que acababa con la expulsión de esta última y un nuevo choque dialéctico que evidencia la mala sintonía en el tercer ayuntamiento de la provincia.

El Consejo de Gobierno aprobó hoy un importe total de 1,06 millones de euros en subvenciones destinadas a cubrir los daños sufridos por cinco familias en sus viviendas o edificaciones de Castrocalbón, una más de un residente en Oencia y otra en Cubo de Benavente (Zamora), con anticipo del 100 por cien. Con esta actuación, que se suma a las ya aprobadas en varios municipios distribuidos en estas provincias, además de Salamanca y Palencia, el total destinado reconstrucción de viviendas a alcanza los 4,7 millones.

La Fiscalía de Área de Ponferrada solicita una pena de cinco años de prisión y once meses de multa con una cuota diaria de seis euros por estafar 31.000 euros a la empresa berciana Leomotor S.L. en una operación de compraventa de vehículos.