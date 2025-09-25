Iker Casillas ya se deja ver por León: «Soñaba con encontrarme con él» El histórico portero de la selección española sorprende a los viandantes antes de su visita oficial del 26 de septiembre

Lucía Gutiérrez León Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:08 Comenta Compartir

Iker Casillas, el portero más emblemático de la historia del fútbol español, ya pasea por las calles de León. Aunque su visita oficial está prevista para el viernes 26 de septiembre, el exguardameta de la selección y del Real Madrid ha adelantado su presencia, despertando la sorpresa y admiración de quienes se lo han encontrado.

Casillas, capitán que alzó al cielo las Eurocopas de 2008 y 2012 y protagonista de algunos de los momentos más recordados del deporte español , incluido el célebre beso a la periodista Sara Carbonero en plena retransmisión tras la victoria de 2012, fue visto en la calle Gran Vía de San Marcos.

Un sueño cumplido

Allí, Mario Casquero, un leonés que creció viendo a su ídolo desde el sofá de casa, cumplió un sueño inesperado. «Nunca pensé que esto fuera a ocurrir 15 años después», confesó emocionado tras encontrarse con el excapitán de la Roja.

El encuentro fue breve pero inolvidable. «Iba con prisas y con gafas de sol, pero se paró sin problema, se las quitó y se hizo una foto conmigo», explicó Mario, que agradeció la amabilidad del exportero. «Fue muy correcto, se puso las gafas de nuevo y se marchó», añadió.

Un momento fugaz para Casillas, pero eterno para un aficionado que llevaba años soñando con conocer al hombre que llevó a España a lo más alto del fútbol europeo.